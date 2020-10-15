Канада ввела новые санкции против белорусских чиновников

Канада 29 сентября ввела санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко согласованно с Великобританией. Второй пакет санкций против белорусских чиновников Канада утвердила в координации с ЕС и США.

Канада приняла новый пакет санкций против Беларуси – в список лиц, которые попадают под действие постановления об особых экономических мерах, вошел еще 31 человек, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Канады.

29 сентября Канада согласованно с Великобританией ввела санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко, его сына Виктора и еще шести человек. Сегодняшние санкции приняли в координации с ЕС и США, сказано в релизе.

Ограничения ввели в ответ на грубые и систематические нарушения прав человека, совершаемые в Беларуси, с целью оказывать международное давление на белорусские власти, чтобы добиться мирного урегулирования кризиса.

"Демонстрируя твердую решимость в отношении санкций, мы укрепляем нашу коллективную способность оказывать давление на государственных чиновников в Беларуси, чтобы они прислушивались к требованиям белорусского народа. Канада продолжает проявлять солидарность с народом Беларуси в его борьбе за восстановление прав человека и достижение демократии в своей стране", – заявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу кандидата от оппозиции Светланы Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов было задержано более 13 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

23 сентября во Дворце независимости в Минске прошла тайная церемония инаугурации Лукашенко. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали. Вопреки требованию законодательства, церемонию не транслировали по телевидению. В Евросоюзе заявили, что не считают Лукашенко законным президентом Беларуси.

Кулеба заявил, что приведение Лукашенко к присяге не означает его признание легитимным главой белорусского государства. Он сообщил, что после истечения 5 ноября срока полномочий нынешнего президента Беларуси официальный Киев будет называть его просто Александр Лукашенко.

Литва, Латвия и Эстония первые в мире ввели персональные санкции против 30 белорусских чиновников, включая Лукашенко.

Евросоюз ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. Лукашенко в списке нет, но министры иностранных дел стран ЕС согласовали возможность применения санкций против него, если ситуация в стране не улучшится.