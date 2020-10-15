ГОРДОН
 
 
МИР

Канада ввела новые санкции против белорусских чиновников

Канада 29 сентября ввела санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко согласованно с Великобританией. Второй пакет санкций против белорусских чиновников Канада утвердила в координации с ЕС и США.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В сентябре октябре Канада ввела санкции против 39 белорусских чиновников
В сентябре – октябре Канада ввела санкции против 39 белорусских чиновников
Фото: depositphotos.com

Канада приняла новый пакет санкций против Беларуси – в список лиц, которые попадают под действие постановления об особых экономических мерах, вошел еще 31 человек, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Канады. 

29 сентября Канада согласованно с Великобританией ввела санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко, его сына Виктора и еще шести человек. Сегодняшние санкции приняли в координации с ЕС и США, сказано в релизе. 

Ограничения ввели в ответ на грубые и систематические нарушения прав человека, совершаемые в Беларуси, с целью оказывать международное давление на белорусские власти, чтобы добиться мирного урегулирования кризиса. 

"Демонстрируя твердую решимость в отношении санкций, мы укрепляем нашу коллективную способность оказывать давление на государственных чиновников в Беларуси, чтобы они прислушивались к требованиям белорусского народа. Канада продолжает проявлять солидарность с народом Беларуси в его борьбе за восстановление прав человека и достижение демократии в своей стране", – заявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань. 

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу кандидата от оппозиции Светланы Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов было задержано более 13 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

23 сентября во Дворце независимости в Минске прошла тайная церемония инаугурации Лукашенко. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали. Вопреки требованию законодательства, церемонию не транслировали по телевидению. В Евросоюзе заявили, что не считают Лукашенко законным президентом Беларуси.

Кулеба заявил, что приведение Лукашенко к присяге не означает его признание легитимным главой белорусского государства. Он сообщил, что после истечения 5 ноября срока полномочий нынешнего президента Беларуси официальный Киев будет называть его просто Александр Лукашенко.

Литва, Латвия и Эстония первые в мире ввели персональные санкции против 30 белорусских чиновников, включая Лукашенко. 

Евросоюз ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. Лукашенко в списке нет, но министры иностранных дел стран ЕС согласовали возможность применения санкций против него, если ситуация в стране не улучшится.

Теги: Беларусь, Великобритания, Александр Лукашенко, санкции, чиновники, ограничения, Франсуа-Филипп Шампань, протесты в Беларуси
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Анита Луценко рассказала, какой должна быть минимальная физнагрузка
Анита Луценко рассказала, какой должна быть минимальная физнагрузка
  Представитель от Украины на "Детском Евровидении 2020" презентовал клип на конкурсную песню. Видео
  Представитель от Украины на "Детском Евровидении 2020" презентовал клип на конкурсную песню. Видео
"Раз и навсегда". Милевский заявил, что возвращается в Украину
"Раз и навсегда". Милевский заявил, что возвращается в Украину
Украинские женщины-военнослужащие приняли участие в фотосессии для бренда женского белья
Украинские женщины-военнослужащие приняли участие в фотосессии для бренда женского белья
Феникс сыграет роль французского императора Наполеона Бонапарта в картине Скотта
Феникс сыграет роль французского императора Наполеона Бонапарта в картине Скотта
Шепелев: Режим Лукашенко преступный. Так не должно, так не может продолжаться
Шепелев: Режим Лукашенко преступный. Так не должно, так не может продолжаться
"Когда достигаешь статуса, с тобой многие хотят дружить". Никитюк рассказала, почему не заводит новые отношения
"Когда достигаешь статуса, с тобой многие хотят дружить". Никитюк рассказала, почему не заводит новые отношения
"Воспоминание о днях, когда мы принадлежали друг другу". Кухар обнародовала нежные фото с мужем
"Воспоминание о днях, когда мы принадлежали друг другу". Кухар обнародовала нежные фото с мужем
"Иногда стоит потерять титул "Женщина года", чтобы стать "героем пятилетия"!" Тодоренко похвасталась российской наградой
"Иногда стоит потерять титул "Женщина года", чтобы стать "героем пятилетия"!" Тодоренко похвасталась российской наградой
Виторган предположил, что переболел COVID-19 до начала пандемии
Виторган предположил, что переболел COVID-19 до начала пандемии
"Наша радость, счастье, вдохновение". Сумская показала маму-именинницу
"Наша радость, счастье, вдохновение". Сумская показала маму-именинницу
Новое громкое заявление Королевой об измене Тарзана: С моей подачи муж пригласил эту девицу к нам в квартиру
Новое громкое заявление Королевой об измене Тарзана: С моей подачи муж пригласил эту девицу к нам в квартиру
"Это не просто страничка, чтобы покрасоваться!" Бабкин заявил, что злоумышленники, укравшие у его жены страницу в соцсети, лишили ее работы
"Это не просто страничка, чтобы покрасоваться!" Бабкин заявил, что злоумышленники, укравшие у его жены страницу в соцсети, лишили ее работы
"Один – копия мамы, второй – папина копия". Alyosha показала подросших сыновей
"Один – копия мамы, второй – папина копия". Alyosha показала подросших сыновей
  Потап рассказал, как реагирует на фото Каменских, на которых она запечатлена голой
  Потап рассказал, как реагирует на фото Каменских, на которых она запечатлена голой
Богомолов обнародовал постельное фото Собчак
Богомолов обнародовал постельное фото Собчак
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Крутые цифры". В сети поздравляют Преснякова с рождением ребенка
"Крутые цифры". В сети поздравляют Преснякова с рождением ребенка
  "Произошла очень некорректная история со стороны Оли". Притула рассказал, почему прекратил общение с Фреймут
"Произошла очень некорректная история со стороны Оли". Притула рассказал, почему прекратил общение с Фреймут
Топлес и в сапогах. Солистка Little Big Таюрская показала любимое фото
Топлес и в сапогах. Солистка Little Big Таюрская показала любимое фото
Невестка Марченко крупным планом сняла свадебный поцелуй с ее сыном. Видео
Невестка Марченко крупным планом сняла свадебный поцелуй с ее сыном. Видео
"Этих мальчишек я брал с собой везде, теперь они меня катают на яхте". Комаровский показал своих сыновей
"Этих мальчишек я брал с собой везде, теперь они меня катают на яхте". Комаровский показал своих сыновей
"Сижу сейчас и плачу". У жены Бабкина украли доступ к странице в Instagram
"Сижу сейчас и плачу". У жены Бабкина украли доступ к странице в Instagram
Умер знаменитый украинский клипмейкер, работавший с Поляковой, Тиной Кароль, Dzidzio, ТНМК
Умер знаменитый украинский клипмейкер, работавший с Поляковой, Тиной Кароль, Dzidzio, ТНМК
Остапчук перед свадьбой прокомментировал отношения с экс-супругой
Остапчук перед свадьбой прокомментировал отношения с экс-супругой
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS