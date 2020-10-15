Персональные санкции самые болезненные для путинской элиты. Они не хотят менять австрийскую горнолыжку на чеченский курорт "Ведучи". А придется

Кириенко, Бортникова и прочих не пустят в Евросоюз из-за отравления Навального. Санкции.

Спасибо и на том. Во-первых, бьют не по стране и гражданам, а по конкретным людям во власти – это правильный подход. Во-вторых, персональные санкции самые болезненные для путинской элиты. Как раз здесь мой ролик на эту тему. Многие из них точно не хотят поменять австрийскую горнолыжку и недвижимость на Западе на какой-нибудь чеченский курорт "Ведучи". Но придется, а как иначе.

И элитке урок: вы бы от них уже отодвинулись подальше. На социальную дистанцию. А то, не ровен час, не COVID-19, так санкции подхватите – они поопаснее будут. Тогда прости-прощай, сытая, европейская, украденная у россиян старость. От вас будут просто отгораживаться. Забором.

Но вот все остальное – только в наших руках. Хватит уже с надеждой смотреть на Европу: она с нашими проблемами все равно разбираться не будет, просто отвернется брезгливо. Разбираться – наша проблема.

Источник: Дмитрий Гудков / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора