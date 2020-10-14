Отравление Навального. The New York Times утверждает, что ЕС наложит санкции на двух человек из близкого круга Путина

Послы ЕС сегодня согласовали санкции против шести человек и одной организации в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального. The New York Times со ссылкой на источники приводит весь санкционный список, обращая внимание на близких к президенту РФ Владимиру Путину первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко и директора ФСБ Александра Бортникова.

Некоторые из лиц, кому грозят европейские санкции в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального, являются членами близкого окружения президента России Владимира Путина, в частности, речь о первом заместителе главы администрации президента, бывшем премьер-министре Сергее Кириенко и директоре ФСБ Александре Бортникове. Об этом со ссылкой на трех высокопоставленных европейских чиновников 14 октября пишет The New York Times.

Считается, что эти люди, которым грозят замораживание активов и запреты на поездки в Европейский союз, непосредственно знали об отравлении или участвовали в его планировании, заявили источники.

Сегодня послы ЕС согласовали санкции за отравление Навального в отношении шести человек и одной организации, сообщал редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк. The New York Times утверждает, что в санкционном списке, помимо Бортникова и Кириенко, окажутся глава управления внутренней политики администрации президента Андрей Ярин, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, а также представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Также планируется ввести санкции против Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии, где разрабатывалось отравляющее вещество "Новичок".

Официальное объявление о санкциях ожидается утром 15 октября.

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации омской больницы скорой медицинской помощи без сознания. 22 августа его на специально оборудованном самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили лаборатории во Франции и Швеции.

В Организации по запрещению химического оружия 6 октября сообщили, что в организме Навального были найдены биомаркеры ингибитора холинэстеразы. Речь идет о малоизвестном нервно-паралитическом веществе, которое не внесено в официальный список ОЗХО.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный "по неустановленной причине" мог сам принять яд из группы "Новичок".

7 октября МИД Франции и Германии сообщили о подготовке европейских санкций из-за отравления Навального.

В МИД РФ заявили, что Франция и Германия, предложившие ввести санкции в связи с делом Навального, возглавили "антироссийскую коалицию".