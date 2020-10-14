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Навальный должен быть арестован, вывезен в Россию и посажен в тюрьму – Жириновский

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает ошибкой выданное российскому оппозиционеру Алексею Навальному разрешение выезжать за границу на лечение.

Жириновский (на фото) назвал Навального "трусливым человеком"
Жириновский (на фото) назвал Навального "трусливым человеком"
Фото: duma.gov.ru

Российского оппозиционера Алексея Навального, который после отравления находится за границей, следует вернуть в РФ и посадить в тюрьму.

Об этом лидер ЛДПР, депутат Государственной думы России Владимир Жириновский заявил радиостанции "Эхо Москвы" в интервью, выдержки из которого опубликованы 13 октября.

"Навальный должен быть арестован, вывезен в Россию и посажен в тюрьму. Больше ничего у нас ему не светит. И он не приедет больше никогда больше сюда в Россию, зная, что здесь ему ничего хорошего не светит. Надо возбудить уголовное дело по факту клеветы Навального, который на протяжении последних 10 лет чернил и клеветал на огромное количество граждан нашей страны, и посадить его в тюрьму за это", – сказал он.

Российский политик назвал Навального "трусливым человеком" и заявил о связи оппозиционера с зарубежными спецслужбами.

"Прямое доказательство – то, как его обхаживают сегодня, оплачивают все его счета. У меня самое жесткое решение в отношении Навального – считаю ошибкой его отправку в Германию. Мы в политическом смысле не должны были отдавать нашего гражданина, а оставить его в Омске и лечить. Если он был безнадежен, он бы умер в Омске. Если бы вылечили, то не было бы никаких проблем", – считает Жириновский.

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политикаНавальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. 22 августа его на специально оборудованном самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

В Организации по запрещению химического оружия 6 октября сообщили, что в организме Навального были найдены биомаркеры ингибитора холинэстеразы. Речь идет о малоизвестном нервно-паралитическом веществе, которое не внесено в официальный список ОЗХО.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

Теги: Россия, Владимир Жириновский, Алексей Навальный, арест, граница, отравление, лечение, спецслужбы, отравление Навального
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