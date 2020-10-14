Навальный должен быть арестован, вывезен в Россию и посажен в тюрьму – Жириновский

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает ошибкой выданное российскому оппозиционеру Алексею Навальному разрешение выезжать за границу на лечение.

Российского оппозиционера Алексея Навального, который после отравления находится за границей, следует вернуть в РФ и посадить в тюрьму.

Об этом лидер ЛДПР, депутат Государственной думы России Владимир Жириновский заявил радиостанции "Эхо Москвы" в интервью, выдержки из которого опубликованы 13 октября.

"Навальный должен быть арестован, вывезен в Россию и посажен в тюрьму. Больше ничего у нас ему не светит. И он не приедет больше никогда больше сюда в Россию, зная, что здесь ему ничего хорошего не светит. Надо возбудить уголовное дело по факту клеветы Навального, который на протяжении последних 10 лет чернил и клеветал на огромное количество граждан нашей страны, и посадить его в тюрьму за это", – сказал он.

Российский политик назвал Навального "трусливым человеком" и заявил о связи оппозиционера с зарубежными спецслужбами.

"Прямое доказательство – то, как его обхаживают сегодня, оплачивают все его счета. У меня самое жесткое решение в отношении Навального – считаю ошибкой его отправку в Германию. Мы в политическом смысле не должны были отдавать нашего гражданина, а оставить его в Омске и лечить. Если он был безнадежен, он бы умер в Омске. Если бы вылечили, то не было бы никаких проблем", – считает Жириновский.

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. 22 августа его на специально оборудованном самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

В Организации по запрещению химического оружия 6 октября сообщили, что в организме Навального были найдены биомаркеры ингибитора холинэстеразы. Речь идет о малоизвестном нервно-паралитическом веществе, которое не внесено в официальный список ОЗХО.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.