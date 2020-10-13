Пригожин подаст иск к Навальному и его соратникам о защите чести, достоинства и деловой репутации

В компании российского бизнесмена Евгения Пригожина не пояснили, какие именно публикации стали причиной его исков к оппозиционерам Алексею Навальному, Любови Соболь, Леониду Волкову, Владимиру Милову и журналисту Максиму Шевченко.

Близкий к президенту РФ Владимиру Путину бизнесмен Евгений Пригожин подаст иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к оппозиционерам Алексею Навальному, Любови Соболь, Леониду Волкову, Владимиру Милову и журналисту Максиму Шевченко.

"Поводом для обращений явились публикации оскорбительных высказываний в адрес бизнесмена, содержащие клеветнические сведения. Целью судебного разбирательства в рамках заявленных исков является понуждение указанных граждан к уважению чужих прав и законных интересов", – говорится в сообщении пресс-службы на странице социальной сети "Вконтакте".

О каких именно публикациях идет речь, пресс-служба Пригожина не уточняет.

Как пишет DW, в декабре 2018 года в Москве зафиксировали вспышку дизентерии среди воспитанников нескольких детских садов и учеников и учителей ряда школ. В начале 2019-го глава ФБК Навальный в своем YouTube-канале связал эпидемию с плохим качеством продуктов, поставщиком которых являлись компании "Московский школьник" и "Конкорд" – обе связывают с Пригожиным.

В октябре 2019 суд обязал Навального, юриста ФБК Любовь Соболь и сам ФБК выплатить почти 88 млн руб. (33,9 млн грн) по иску комбината питания, который поставляет еду в столичные школы и детские сады.

В конце июля 2020 года Навальный принял решение закрыть ФБК из-за того, что сумма по иску слишком большая и он даже не будет пытаться ее собрать.

В сентябре на квартиру Навального в Москве наложили арест по иску компании Пригожина.