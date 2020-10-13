Лечивший Навального омский врач решил уволиться из больницы

Заместитель главного врача больницы скорой помощи №1 в Омске Анатолий Калиниченко, который наблюдал за состоянием российского оппозиционера Алексея Навального после отравления, заявил, что уходит из больницы не из-за политики.

Лечивший российского оппозиционера Алексея Навального сразу после отравления заместитель главного врача больницы скорой помощи №1 в Омске Анатолий Калиниченко решил уволиться. Об этом сообщает местное издание NGS55.ru.

По его словам, уход из учреждения не связан с политическими мотивами.

"Решение созрело уже давно, но пришлось задержаться из-за ситуаций с коронавирусом, не хотелось покидать больницу в трудную минуту, и с Алексеем Навальным. Переход на новое место работы никак не связан с политикой – просто я окончательно понял, что хирургию люблю больше, чем администрирование", – заявил Калиниченко.

Издание пишет, что Калиниченко – член Российского общества хирургов, Международной федерации хирургии ожирения и метаболических нарушений, Российского общества бариатрических хирургов и Российского общества эндоскопических хирургов.

По данным "Интерфакса", врач переходит на работу в частную клинику.

Пока Навальный находился в омской больнице, Калиниченко коммуницировал с журналистами, регулярно рассказывал о состоянии здоровья оппозиционера. Врач говорил, что в соцсетях он получил несколько десятков угроз физического характера – его семье и лично ему.

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания.

Омские врачи отрицали факт отравления оппозиционера и утверждали, что состояние Навального связано с диабетом.

22 августа его на специально оборудованном самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

В Организации по запрещению химического оружия 6 октября сообщили, что в организме Навального были найдены биомаркеры ингибитора холинэстеразы. Речь идет о малоизвестном нервно-паралитическом веществе, которое не внесено в официальный список ОЗХО.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, президент РФ Владимир Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный "по неустановленной причине" мог сам принять яд из группы "Новичок".