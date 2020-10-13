ГОРДОН
 
 
МИР

Лечивший Навального омский врач решил уволиться из больницы

Заместитель главного врача больницы скорой помощи №1 в Омске Анатолий Калиниченко, который наблюдал за состоянием российского оппозиционера Алексея Навального после отравления, заявил, что уходит из больницы не из-за политики.

Калиниченко заявил, что хочет заниматься хирургией
Калиниченко заявил, что хочет заниматься хирургией
Фото: ngs55.ru

Лечивший российского оппозиционера Алексея Навального сразу после отравления заместитель главного врача больницы скорой помощи №1 в Омске Анатолий Калиниченко решил уволиться. Об этом сообщает местное издание NGS55.ru.

По его словам, уход из учреждения не связан с политическими мотивами.

"Решение созрело уже давно, но пришлось задержаться из-за ситуаций с коронавирусом, не хотелось покидать больницу в трудную минуту, и с Алексеем Навальным. Переход на новое место работы никак не связан с политикой – просто я окончательно понял, что хирургию люблю больше, чем администрирование", – заявил Калиниченко. 

Издание пишет, что Калиниченко – член Российского общества хирургов, Международной федерации хирургии ожирения и метаболических нарушений, Российского общества бариатрических хирургов и Российского общества эндоскопических хирургов.

По данным "Интерфакса", врач переходит на работу в частную клинику.

Пока Навальный находился в омской больнице, Калиниченко коммуницировал с журналистами, регулярно рассказывал о состоянии здоровья оппозиционера. Врач говорил, что в соцсетях он получил несколько десятков угроз физического характера – его семье и лично ему.

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политикаНавальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания.

Омские врачи отрицали факт отравления оппозиционера и утверждали, что состояние Навального связано с диабетом.

22 августа его на специально оборудованном самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

В Организации по запрещению химического оружия 6 октября сообщили, что в организме Навального были найдены биомаркеры ингибитора холинэстеразы. Речь идет о малоизвестном нервно-паралитическом веществе, которое не внесено в официальный список ОЗХО.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, президент РФ Владимир Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный "по неустановленной причине" мог сам принять яд из группы "Новичок".

Теги: Россия, Алексей Навальный, больница, Омск, отравление Навального
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Сижу сейчас и плачу". У жены Бабкина украли доступ к странице в Instagram
"Сижу сейчас и плачу". У жены Бабкина украли доступ к странице в Instagram
"Ноги несли сами". Яма похвастал забегом на длинную дистанцию в Турции
"Ноги несли сами". Яма похвастал забегом на длинную дистанцию в Турции
Остапчук объяснил, почему не пригласил своих детей к себе на свадьбу
Остапчук объяснил, почему не пригласил своих детей к себе на свадьбу
Кардашян перевела $1 млн на счета армянского благотворительного фонда
Кардашян перевела $1 млн на счета армянского благотворительного фонда
"Что с лицом?", "На пластике побывала?" В сети обсуждают ролик с участием дочери Марка Захарова
"Что с лицом?", "На пластике побывала?" В сети обсуждают ролик с участием дочери Марка Захарова
Цибульская расцеловала себя в зеркале и назвала дату выхода первого альбома
Цибульская расцеловала себя в зеркале и назвала дату выхода первого альбома
  Кандидат в мэры Киева Притула рассказал, что будет делать, если проиграет выборы
  Кандидат в мэры Киева Притула рассказал, что будет делать, если проиграет выборы
Топлес и в сапогах. Солистка Little Big Таюрская показала любимое фото
Топлес и в сапогах. Солистка Little Big Таюрская показала любимое фото
Потап показал, как Каменских встретила его после тренировки
Потап показал, как Каменских встретила его после тренировки
Деббуз вместо Ришара. Во Франции переснимут фильм "Игрушка"
Деббуз вместо Ришара. Во Франции переснимут фильм "Игрушка"
"Я испорченный?" Шепелев рассказал о необычном предложении работодателей
"Я испорченный?" Шепелев рассказал о необычном предложении работодателей
Эмо, стрелки, алкоголь. Jerry Heil рассказала о своем прошлом
Эмо, стрелки, алкоголь. Jerry Heil рассказала о своем прошлом
"Крутые цифры". Пресняков принимает поздравления с рождением ребенка
"Крутые цифры". Пресняков принимает поздравления с рождением ребенка
"Натуральная попка круче фотошопа". Певица Луна показала полуголое тело
"Натуральная попка круче фотошопа". Певица Луна показала полуголое тело
"Он такой веселый", "Никогда не видели Чарльза таким счастливым, как сейчас". В сети комментируют визит принца Чарльза к военнослужащим
"Он такой веселый", "Никогда не видели Чарльза таким счастливым, как сейчас". В сети комментируют визит принца Чарльза к военнослужащим
Невестка Марченко крупным планом сняла свадебный поцелуй с ее сыном. Видео
Невестка Марченко крупным планом сняла свадебный поцелуй с ее сыном. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Крутые цифры". Пресняков принимает поздравления с рождением ребенка
"Крутые цифры". Пресняков принимает поздравления с рождением ребенка
  "Произошла очень некорректная история со стороны Оли". Притула рассказал, почему прекратил общение с Фреймут
"Произошла очень некорректная история со стороны Оли". Притула рассказал, почему прекратил общение с Фреймут
Сын Оксаны Марченко женился
Сын Оксаны Марченко женился
  "Я понял, что хочу покончить жизнь самоубийством". Крутой рассказал, как Собчак довела Лещенко
"Я понял, что хочу покончить жизнь самоубийством". Крутой рассказал, как Собчак довела Лещенко
"Папка глаза закатил и балдеет". Дочь Пугачевой сделала массаж своему отцу
"Папка глаза закатил и балдеет". Дочь Пугачевой сделала массаж своему отцу
Невестка Марченко крупным планом сняла свадебный поцелуй с ее сыном. Видео
Невестка Марченко крупным планом сняла свадебный поцелуй с ее сыном. Видео
Уилсон позировала в купальнике с возлюбленным-миллиардером
Уилсон позировала в купальнике с возлюбленным-миллиардером
"Это мой последний сезон". Шоптенко прокомментировала участие в "Танцах со звездами"
"Это мой последний сезон". Шоптенко прокомментировала участие в "Танцах со звездами"
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS