Лавров заявил, что РФ может прекратить общение с Западом, потому что там "не понимают необходимости взаимоуважительного разговора"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил страны Запада в нежелании "сотрудничать" с РФ в деле об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. Он считает, что лидеры Евросоюза недостаточно уважительно ведут себя с российскими властями.

Лавров: На какое-то время России нужно просто перестать с ними общаться Фото: ЕРА

Россия будет вынуждена прекратить общение с лидерами стран Евросоюза, если они "не понимают необходимости взаимоуважительного разговора" с Москвой. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления в международном дискуссионном клубе "Валдай", пишет "Интерфакс".

Лавров напомнил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что геополитического партнерства с нынешней российской властью у ЕС не получается, а потому, по мнению Лаврова, на какое-то время РФ нужно "просто перестать с ними общаться".

Комментируя позицию Запада в истории с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального, глава российского МИД заявил, что ЕС и Германия должны выполнить свои международно-правовые обязательства. Он пояснил, что имеет в виду выполнение западными партнерами в том числе Конвенции о помощи по уголовным делам.

Россия хочет понять, можно ли вести какой-либо бизнес с ЕС в нынешних условиях, добавил Лавров.

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. 22 августа его на специально оборудованном самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

В Организации по запрещению химического оружия 6 октября сообщили, что в организме Навального были найдены биомаркеры ингибитора холинэстеразы. Речь идет о малоизвестном нервно-паралитическом веществе, которое не внесено в официальный список ОЗХО.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, президент РФ Владимир Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный "по неустановленной причине" мог сам принять яд из группы "Новичок".

7 октября МИД Франции и Германии сообщили о подготовке европейских санкций из-за отравления Навального. Проект санкций будет касаться людей, которых в Евросоюзе считают ответственными за преступление и нарушение международных правил. Санкции также коснутся организаций, вовлеченных в программу разработки нервно-паралитического агента "Новичок", отметили дипломаты. Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что санкции коснутся сотрудников военной разведки Главного управления Генерального штаба РФ.

8 октября Le Monde сообщила, что Франция и Германия передали Европейскому союзу предложения о санкциях, которые станут реакцией на отравление Навального. По данным издания, в список включены девять человек. Кроме того, под санкции, по данным Le Monde, попадет Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии, в котором был разработан яд "Новичок".

В МИД РФ заявили, что Франция и Германия, предложившие ввести санкции в связи с делом Навального, возглавили "антироссийскую коалицию".