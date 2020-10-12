В Евросоюзе договорились о введении санкций из-за отравления Навального

Главы министерств иностранных дел стран Евросоюза согласны ввести санкции против лиц, причастных к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального, пишут западные СМИ.

Страны Европейского союза готовятся ввести санкции против России в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального. Министры иностранных дел стран ЕС достигли соглашения по этому вопросу, сообщает агентство dpa со ссылкой на дипломатические источники.

#BREAKING EU foreign ministers have agreed to prepare fresh sanctions on Russia over the poisoning of leading dissident Alexei Navalny, diplomatic sources tell dpa pic.twitter.com/N7hs3Tc2fj — dpa news agency (@dpa_intl) October 12, 2020

Эту информацию подтвердило агентство AFP, ссылаясь на неназванных дипломатов.

#BREAKING EU agrees in principle to sanction Russian officials over poisoning of opposition leader Navalny: diplomats pic.twitter.com/fveRcpl1a9 — AFP news agency (@AFP) October 12, 2020

По словам редактора Radio Free Europe / Radio Liberty Рикарда Йозвяка, 13 октября главы МИД ЕС согласуют санкционный список. Об этом он написал в своем Twitter.

There is now political agreement among EU foreign ministers to sanction ppl & potentially entities responsible for the poisoning of #Navalny. Eu ambassadors to green light list on wed. #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 12, 2020

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. 22 августа его на специально оборудованном самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

В Организации по запрещению химического оружия 6 октября сообщили, что в организме Навального были найдены биомаркеры ингибитора холинэстеразы. Речь идет о малоизвестном нервно-паралитическом веществе, которое не внесено в официальный список ОЗХО.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, президент РФ Владимир Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный "по неустановленной причине" мог сам принять яд из группы "Новичок".

7 октября МИД Франции и Германии сообщили о подготовке европейских санкций из-за отравления Навального. Проект санкций будет касаться людей, которых в Евросоюзе считают ответственными за преступление и нарушение международных правил. Санкции также коснутся организаций, вовлеченных в программу разработки нервно-паралитического агента "Новичок", отметили дипломаты. Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что санкции коснутся сотрудников военной разведки Главного управления Генерального штаба РФ.

Введение санкций поддержали Нидерланды и Великобритания.

В МИД РФ заявили, что Франция и Германия, предложившие ввести санкции в связи с делом Навального, возглавили "антироссийскую коалицию".

8 октября французская газета Le Monde сообщила, что Франция и Германия передали Европейскому союзу предложения о санкциях, которые станут реакцией на отравление Навального. По данным издания, в список включены девять человек. Кроме того, под санкции, по данным Le Monde, попадет Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии, в котором был разработан яд "Новичок". Вопрос санкций обсудят в Брюсселе 12 октября.