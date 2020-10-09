Захарова заявила, что если ЕС введет санкции против России за отравление Навального, последуют ответные меры

Спикер министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя возможное введение санкций против РФ из-за отравления оппозицонного политика Алексея Навального, заявила, что ответные санкции – это "реалии международных отношений".

Захарова: Санкции всегда в международных отношениях приводят к ответным мерам Фото: EPA

Если Евросоюз введет санкции против РФ из-за отравления оппозиционера Алексея Навального, Москва предпримет контрмеры. Об этом в эфире канала "Дождь" 8 октября заявила спикер министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Санкции всегда в международных отношениях приводят к ответным мерам. Это – реалии международных отношений. Вопрос в том, чего хотят добиться. Если хотят установить цель, найти того, кто виноват, то причем тут санкции?" – сказала она.

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. 22 августа его на специально оборудованном самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

В Организации по запрещению химического оружия 6 октября сообщили, что в организме Навального были найдены биомаркеры ингибитора холинэстеразы. Речь идет о малоизвестном нервно-паралитическом веществе, которое не внесено в официальный список ОЗХО.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, президент РФ Владимир Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный "по неустановленной причине" мог сам принять яд из группы "Новичок".

7 октября МИД Франции и Германии сообщили о подготовке европейских санкций из-за отравления Навального. Проект санкций будет касаться людей, которых в Евросоюзе считают ответственными за преступление и нарушение международных правил. Санкции также коснутся организаций, вовлеченных в программу разработки нервно-паралитического агента "Новичок", отметили дипломаты. Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что санкции коснутся сотрудников военной разведки Главного управления Генерального штаба РФ.

Навальный говорил, что ЕС стоит ввести санкции против ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина.

В МИД РФ заявили, что Франция и Германия, предложившие ввести санкции в связи с делом Навального, возглавили "антироссийскую коалицию".

8 октября французская газета Le Monde сообщила, что Франция и Германия передали Европейскому союзу предложения о санкциях, которые станут реакцией на отравление Навального. По данным издания, в список включены девять человек. Кроме того, под санкции, по данным Le Monde, попадет Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии, в котором был разработан яд "Новичок". Вопрос санкций обсудят в Брюсселе 12 октября.