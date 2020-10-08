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"Единственным подозреваемым по делу об отравлении буду я сам". Навальный записал первое видео после выхода из больницы

В первом влоге после инцидента с "Новичком" российский оппозиционер Алексей Навальный заверил, что вернется в Россию, и вновь подчеркнул, что считает виновным в покушении на себя президента РФ Владимира Путина.

 
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Навальный 18 дней находился в коме
Навальный 18 дней находился в коме
Фото: navalny / Instagram

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный 8 октября опубликовал на своем канале в YouTube первое видеообращение после отравления.

По его словам, казалось, что он уже никогда не произнесет свою фирменную фразу: "Привет, это Навальный".

В Кремле не хотят его возвращения в страну после выздоровления, отсюда агрессивные выпады в его адрес, сказал политик.

"Не сомневаюсь, что единственным подозреваемым по делу об отравлении Навального буду я сам, но я подтверждаю, что вернусь в Россию, продолжу свою работу", – заявил он.

Навальный вновь подчеркнул, что считает президента России Владимира Путина ответственным за покушение.

"Представьте себе: кому-то проломили голову кирпичом, он пролежал месяц в больнице. Возбудят уголовное дело? Конечно. Кого-то пытались застрелить из пистолета, но не убили, а тяжело ранили, человек 18 дней пролежал в коме. Возбудят уголовное дело? Конечно. Почему в моем случае уголовного дела нет, расследования нет, ничего нет?" – спросил оппозиционер. По его версии, уголовное дело не возбуждено, потому что этого не хочет заказчик, "лично Путин".

Расследовать дело было бы легко, считает Навальный: достаточно посмотреть видеозаписи из гостиницы в Томске, где, по его мнению, произошло отравление.

ВИДЕО
Видео: Алексей Навальный / YouTube

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политикаНавальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. 22 августа его на специально оборудованном самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Берлина об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала газета Le Monde, Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный "по неустановленной причине" мог сам принять яд из группы "Новичок".

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В Организации по запрещению химического оружия 6 октября сообщили, что в организме Навального были найдены биомаркеры ингибитора холинэстеразы. Речь идет о малоизвестном нервно-паралитическом веществе, которое не внесено в официальный список ОЗХО.

Теги: Россия, Германия, Алексей Навальный, Кремль, Шарите, покушение, Омск, Томск, Новичок, отравление Навального
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