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Евросоюз согласовал санкции за отравление Навального – журналист

Под санкции ЕС за отравление российского оппозиционера Алексея Навального попадут шесть физических лиц и одна организация, сообщил редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк.

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Как уточнил Йозвяк, решение о санкциях будет опубликовано в Официальном журнале ЕС 15 октября
Как уточнил Йозвяк, решение о санкциях будет опубликовано в Официальном журнале ЕС 15 октября
Фото: depositphotos.com

Европейский союз согласовал санкции за отравление российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом 14 октября в Twitter сообщил редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС дали зеленый свет санкциям в отношении шести человек и одной организации, ответственных за отравление Навального", – написал Йозвяк.

Журналист также уточнил, что принятое решение будет опубликовано в Официальном журнале ЕС 15 октября.

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политикаНавальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. 22 августа его на специально оборудованном самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

В Организации по запрещению химического оружия 6 октября сообщили, что в организме Навального были найдены биомаркеры ингибитора холинэстеразы. Речь идет о малоизвестном нервно-паралитическом веществе, которое не внесено в официальный список ОЗХО.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, президент РФ Владимир Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный "по неустановленной причине" мог сам принять яд из группы "Новичок".

7 октября МИД Франции и Германии сообщили о подготовке европейских санкций из-за отравления Навального. Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что санкции коснутся сотрудников военной разведки Главного управления Генерального штаба РФ.

В МИД РФ заявили, что Франция и Германия, предложившие ввести санкции в связи с делом Навального, возглавили "антироссийскую коалицию".

Теги: Россия, Германия, санкции, Алексей Навальный, Шарите, Европейский союз, Рикард Йозвяк, Новичок, отравление Навального
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