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Навальный вернется в Россию уже в другом качестве – Пионтковский

Российский политолог Андрей Пионтковский сравнил оппозиционера в РФ Алексея Навального с иранским политиком Рухоллой Хомейни, который в 1979 году возглавил революцию в Иране.

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После лечения в немецкой клинике Навальный проходит реабилитацию
После лечения в немецкой клинике Навальный проходит реабилитацию
Фото: ЕРА

Отравленный в РФ оппозиционер Алексей Навальный вернется в страну в другом качестве. Такое мнение в эфире "Радио Свобода" выразил 9 октября живущий в США российский политолог Андрей Пионтковский.

"Навальный вернется в Россию уже в другом качестве, примерно в том, в котором Хомейни вернулся в Тегеран из Парижа", – сказал он.

В 1979 году высланный ранее из Ирана и живущий с 1978 года в Париже оппозиционер Рухолла Мусави Хомейни возглавил в Иране исламскую революцию. После ее победы стал высшим руководителем государства.

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния оппозиционераНавальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. 22 августа его на специально оборудованном самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

В Организации по запрещению химического оружия 6 октября сообщили, что в организме Навального были найдены биомаркеры ингибитора холинэстеразы. Речь идет о малоизвестном нервно-паралитическом веществе, которое не внесено в официальный список ОЗХО.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

Теги: Россия, оппозиция, Алексей Навальный, Париж, отравление, Андрей Пионтковский, Хомейни
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