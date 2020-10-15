В Минске на протестный марш вышли люди с инвалидностью. Фоторепортаж

Вчера 23.23

Посол Украины в Минске Игорь Кизим подчеркнул, что указ украинского президента Владимира Зеленского о привлечении белорусских IT-специалистов был принят в связи с обращениями белорусов, которые высказали желание работать в Украине, и их просьбами создать для этого более приемлемые условия.