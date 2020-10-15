В Минске на протестный марш вышли люди с инвалидностью. Фоторепортаж
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Фото: tut.by
Фото: tut.by
Фото: tut.by
Фото: tut.by
Фото: tut.by
Фото: tut.by
Фото: Euroradio
Фото: Euroradio
Фото: Euroradio
Фото: Euroradio
В Минске возле костела Святого Симеона и Святой Елены начался протестный марш, в котором приняли участие люди с инвалидностью, сообщает TUT.BY и Euroradio в Telegram. Митингующие пришли с цветами и плакатами, на которых изображена белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. На одном из плакатов говорится: "Не страшно быть матерью сына в коляске, страшно быть матерью бандита в маске". По данным Euroradio, как минимум одного участника марша уже задержали.
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