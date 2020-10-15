МИД Беларуси вручил ноту послу Украины из-за указа Зеленского о привлечении белорусских IT-специалистов

Власти Беларуси считают, что указ президента Украины Владимира Зеленского о привлечении белорусских IT-специалистов подрывает доверие в двухсторонних отношениях и идет вразрез с положениями Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве двух стран.

В МИД Беларуси заявили, что оставляют за собой право на применение ответных мер по защите национальных интересов Фото: depositphotos.com

МИД Беларуси вручил ноту послу Украины Игорю Кизиму из-за указа президента Украины Владимира Зеленского о мерах по привлечению белорусских IT-специалистов. Об этом сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

Сегодня Кизим был вызван в белорусское ведомство.

"Украинскому дипломату вручена нота МИД, в которой белорусская сторона выражает озабоченность принятием указа президента Украины "О некоторых мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, являющихся гражданами Республики Беларусь", который в нарушение общепринятых правовых норм распространяет свое действие исключительно на граждан соседнего государства. Указанный правовой акт нельзя трактовать по-другому, как явно недружественный и дискриминационный шаг украинской стороны, граничащий с вмешательством во внутренние дела Республики Беларусь", – говорится в сообщении.

В Минске считают, что указ Зеленского подрывает доверие в двухсторонних отношениях и идет вразрез с положениями Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Беларусью и Украиной, а также межправительственными соглашениями о торгово-экономическом сотрудничестве, о безвизовых поездках граждан и о трудовой деятельности и социальной защите граждан Беларуси и Украины, которые работают за пределами своих государств.

"В этой связи украинской стороне настоятельно рекомендовано принять меры по соблюдению взятых на себя договорных обязательств в отношениях с Беларусью. Искренне не желая нанести ущерб дружеским связям с украинским народом, белорусская сторона не намерена переходить "красные черты" в отношениях с Украиной, но оставляет за собой право на применение, в случае оправданной необходимости, ответных мер по защите национальных интересов в соответствии с международными нормами", – заявили в МИД Беларуси.

2 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №420/2020 о мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов – граждан Беларуси.

Согласно указу, Кабинет Министров должен продлить до 180 дней в год срок временного пребывания на территории Украины граждан Беларуси. Это касается предпринимателей, высококвалифицированных специалистов в сфере информационных технологий и инноваций, иммиграция которых отвечает интересам Украины, и членов их семей.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил действующий президент Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов было задержано более 13 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

29 сентября белорусская IT-компания PandaDoc, сотрудники которой подверглись репрессиям в Беларуси, заявила о переносе офиса в Украину. Около 60 программистов из минского офиса PandaDoc уже переехали в Украину. Решение о прекращении деятельности в Беларуси было принято после ареста четырех сотрудников компании.