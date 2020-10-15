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МИД Украины ответил на ноту Беларуси из-за указа Зеленского о привлечении белорусских IT-специалистов

Власти Беларуси считают, что указ президента Украины Владимира Зеленского о привлечении белорусских IT-специалистов подрывает доверие в двухсторонних отношениях. МИД Украины отвергает обвинения в недружественных действиях.

МИД Украины отвергает обвинения Минска в недружественных действиях
МИД Украины отвергает обвинения Минска в недружественных действиях
Фото: depositphotos.com

Украина – демократическое государство, преданное европейским ценностям, среди которых защита прав и свобод человека имеет фундаментальное значение. Об этом 15 октября заявила спикер МИД Украины Екатерина Зеленко, комментируя ноту Беларуси о привлечении белорусских IT-специалистов в Украину, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Украина отвергает обвинения Минска в недружественных действиях. Наше государство традиционно открыто и дружественно для граждан Беларуси. Еще до начала кризиса в Беларуси движение между нашими странами было максимально свободным, а межчеловеческие и бизнес-контакты все крепли", – отметила спикер. 

По словам Зеленко, в Украине всегда будут приветствовать людей, "которые разделяют эти ценности и хотят реализовать себя в нашем государстве".

2 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №420/2020 о мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов – граждан Беларуси.

Согласно указу, Кабинет Министров должен продлить до 180 дней в год срок временного пребывания на территории Украины граждан Беларуси. Это касается предпринимателей, высококвалифицированных специалистов в сфере информационных технологий и инноваций, иммиграция которых отвечает интересам Украины, и членов их семей.

Вскоре после подписания указа МИД Беларуси вручил ноту послу Украины в Беларуси Игорю Кизиму. В Минске считают, что указ Зеленского подрывает доверие в двухсторонних отношениях и идет вразрез с положениями Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Беларусью и Украиной.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил действующий президент Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов было задержано более 13 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Под репрессии властей попала и белорусская IT-компания PandaDoc. Ее основатели предлагали белорусским силовикам финансовую помощь, если те уйдут из органов. В результате четверым сотрудникам IT-компании предъявили обвинение в мошенничестве, а сама компания сообщила о закрытии проекта помощи силовикам и решила перенести офис в Украину.

Еще 12 белорусских компаний, которые работают в отрасли IT и других технологических отраслях, в том числе в "зеленой" энергетике, решили переехать в Латвию.

Теги: Украина, Беларусь, МИД Украины, IT-сфера, Екатерина Зеленко, протесты в Беларуси
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