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Более десяти белорусских компаний решили переехать в Латвию

В министерстве экономики Латвии сообщили о переезде 12 технологических компаний из Беларуси. Эти компании также планируют вывезти своих сотрудников, в основном представителей руководства и ключевых специалистов.

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В Латвию собираются выехать 12 IT-компаний
В Латвию собираются выехать 12 IT-компаний
Фото: depositphotos.com

На сегодняшний день 12 белорусских компаний, которые работают в  отрасли IT и других технологических отраслях, в том числе "зеленой энергетика", решили переехать в Латвию. Об этом сообщили в министерстве экономики Латвии.

Компании планируют перевести в Латвию около 470 сотрудников, в основном представителей руководства и ключевых специалистов.

Министр экономики страны Янис Витенбергс отметил, что сейчас в Латвии ищут максимально быстрые пути для переноса деятельности белорусских компаний.

В министерстве рассказали, что провели "углубленные консультации" 116 белорусским компаниям и частным лицам. В этих компаниях в Беларуси работает более 4000 человек. Из 116 потенциальных инвесторов 30  IТ-компании и 25 – производственные, сказано в релизе министерства. 

В Литве создана специальная команда, в которую входят представители Министерства экономики и Латвийского агентства инвестиций и развития. Вместе с другими вовлеченными учреждениями они в ускоренном порядке рассматривают заявки белорусских предпринимателей и предлагают решения.

Вопросы включают выдачу временных видов на жительство высококвалифицированным специалистам и членам их семей, оформление "стартап-виз", открытие банковских счетов и прочее.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Министры иностранных дел стран Евросоюза 28 августа договорились ввести санкции против высших белорусских чиновников из-за фальсификации выборов и насилия против митингующих.

31 августа стало известно, что Евросоюз намерен в сентябре ввести экономические санкции против 31 высокопоставленного белорусского чиновника, ответственного за выборы, насилие и репрессии. При этом фамилии Лукашенко в нем не было. Германия объяснила это тем, что хочет больше времени для диалога, оставляя "открытой возможность его добавления в список на более позднем этапе".

Литва, Латвия и Эстония в этот же день первые в мире ввели персональные санкции против властей Беларуси после выборов и подавления мирных протестов в стране. Балтийские государства объявили персонами нон грата 30 белорусских чиновников, включая Лукашенко.

В министерстве иностранных дел Беларуси заявили, что ответят на персональные санкции против белорусских чиновников, введенные странами Балтии.

Теги: Беларусь, Латвия, технологии, предприниматели
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