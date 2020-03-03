Лукашенко предложил Украине и странам Балтии партнерство в нефтепереработке

Продавать переработанную вместе с Украиной и странами Балтики нефть президент Беларуси Александр Лукашенко предлагает "северным соседям".

По мнению Лукашенко, аналогичное сотрудничество можно наладить на НПЗ "Нафтан" Фото: EPA

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает целесообразной совместную со странами Балтии и Украиной переработку нефти на белорусских нефтеперерабатывающих заводах, а после реализацию ее в соседних странах. Об этом 3 марта сообщает "Интерфакс-Запад".

Лукашенко отметил, что необходимо "договориться с Украиной, странами Юго-Восточной Европы вместе работать и поставлять нефтепродукты на этот рынок, покупая нефть через порт Одессы".

Рынок юга и в частности украинский президент Беларуси назвал премиальным.

По его мнению, аналогичное сотрудничество можно наладить на НПЗ "Нафтан", который расположен в Витебской области, недалеко от латвийской границы.

Также белорусский президент отметил возможность сотрудничества в этом ключе с Эстонией, Латвией и Литвой, а продавать полученную нефть он планирует "северным соседям".

Беларусь и Россия не могут договориться относительно стоимости нефти, тарифа на транзит через Беларусь и компенсации "за ухудшение экономики белорусских НПЗ" после так называемого налогового маневра в РФ.

В сентябре 2019 года Лукашенко заявил, что в случае, если Москва будет "наклонять" Минск, чтобы ввести рыночную цену на свою нефть, Беларусь возьмет сырье из Европы, перекрыв транзит российской нефти. После переговоров с Путиным 30–31 декабря Лукашенко дал поручение найти альтернативные источники поставок.

3 января 2020 года стало известно, что Беларусь 1 января приостановила выгрузку нефтепродуктов на экспорт. Агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе "Белнефтехима" подтвердили эту информацию, но подчеркнули, что приостановка носит временный характер.

4 января Россия и Беларусь договорились о поставках первой партии российской нефти по цене, в которую не входит премия для поставщика. По данным СМИ, поставлять нефть из России в Беларусь в январе собирались компании "Русснефть" и "Нефтиса". Вечером того же дня возобновили поставки сырья из РФ на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.