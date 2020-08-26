IT-cпециалистов переводят из Беларуси в Украину

Несколько крупных IT-компаний, работавших в Беларуси, сообщили о переводе своих сотрудников в другие страны, в том числе в Украину. Это связано с разгоном протестов после президентских выборов.

Белорусских IT-специалистов могут перевести на удаленную работу в других странах Фото: depositphotos.com

Некоторые крупные IT-компании вывозят из Беларуси своих сотрудников, Украину называют одной из стран, куда переезжают белорусские специалисты. Об этом 26 августа сообщает "BBC News Україна".

Так, основатель компании Wargaming, разработчика компьютерной игры World of Tanks, Виктор Кислый сообщил в письме к коллегам, что компания разрабатывает план релокации части сотрудников и членов их семей в другие страны "в случае форс-мажорных обстоятельств". Вариантами удаленной работы назывались Киев, Санкт-Петербург и Никосия.

Представитель Wargaming Александра Явид переслала ВВС это письмо, от дополнительных комментариев пресс-служба компании отказалась.

Другая крупная IТ-компания Godel Technologies сообщила, что уже перевезла часть сотрудников в Украину.

О переезде задумались и в альянсе IBA Group; рассматривают возможность перевода части сотрудников в Чехию, Болгарию или Украину, где есть офисы альянса.

Таким образом компания также хочет увеличить присутствие на рынках за пределами Беларуси, сказала ВВС начальник отдела развития персонала IBA Group Тамара Бутова.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов.

Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Несколько дней во всей стране был ограничен доступ к сети интернет. Это повлияло на работу IT-отрасли. 12 августа представители IT-индустрии обратились к властям с призывом остановить насилие и провести новые президентские выборы.