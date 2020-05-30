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Microsoft планирует заменить своих новостников искусственным интеллектом – СМИ

Microsoft уволила около полусотни сотрудников веб-портала MSN. Уволенные работники рассказали журналистам Seattle Times, что их хотят заменить на искусственный интеллект.

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Представитель Microsoft сообщил, что сокращение сотрудников не связано с пандемией
Представитель Microsoft сообщил, что сокращение сотрудников не связано с пандемией
Фото: depositphotos.com

Microsoft не планирует продлевать контракты для десятков авторов новостей, работающих на портале новостей MSN. Вместо живых людей компания хочет задействовать искусственный интеллект, сообщает Seattle Times со ссылкой на источники.

В среду, 27 мая, примерно 50 сотрудников MSN, нанятые через кадровые агентства, были уведомлены о том, что их услуги больше не будут нужны после 30 июня.

Представитель Microsoft подтвердил эту информацию и добавил, что сокращение штата не является результатом нынешней пандемии коронавируса.

Штатные авторы новостей, нанятые Microsoft, останутся в компании.

Некоторые сотрудники на условиях анонимности рассказали журналистам, что MSN будет использовать искусственный интеллект в работе сервиса. ИИ, в частности, будет заниматься алгоритмами для выявления актуальных новостей от десятков партнеров-издателей и оптимизацией контента путем переписывания заголовков или добавления более качественных сопроводительных фотографий или слайд-шоу.

Один из уволенных работников сообщил, что ИИ использовался и ранее, но он был полуавтоматическим в течение нескольких месяцев. Теперь же он будет работать в полную силу.

MSN – это крупный веб-портал, созданный Microsoft Network в 1995 году. Изначально он являлся порталом и домашней страницей по умолчанию для миллионов персональных компьютеров и предлагал оригинальный контент и ссылки на новости, погоду и спорт.

В 2013 году компания начала сокращать сотрудников. К 2014 году она выпустила переработанную версию MSN, которая сотрудничала с другими новостными сайтами, которым платила за возможность распространять их контент.

Сегодня служба новостей MSN полностью полагается на эти партнерские сайты и не имеет собственного оригинального новостного контента.

Теги: Microsoft, технологии, искусственный интеллект
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