Гейтс заявил о своем выходе из совета директоров Microsoft

Соучредитель Microsoft Билл Гейтс заявил, что хочет больше времени посвящать благотворительности и участию в решении проблем изменения климата, а потому уходит в отставку из советов директоров в двух компаниях.

Гейтс – второй самый богатый человек в мире Фото: ЕРА

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил о решении выйти из совета директоров компании. Об этом он сообщил 13 марта в своем профиле в Linked In.

"Я принял решение уйти в отставку из обоих общественных советов, в которых я работаю, – Microsoft и Berkshire Hathaway – чтобы уделять больше времени филантропическим приоритетам, включая глобальное здравоохранение и развитие, образование и мое растущее участие в решении проблемы изменения климата. Лидерство в компаниях Berkshire и Microsoft никогда не было важнее, поэтому настало время сделать этот шаг", – написал Гейтс.

Он пояснил, что Microsoft всегда будет важной частью его жизни и он будет продолжать сотрудничать с техническим руководством компании.

"Я чувствую себя более оптимистично, чем когда-либо, в отношении прогресса, которого добивается компания, и того, как она может продолжать приносить пользу миру", – добавил Гейтс.

Компания была основана в 1975 году. Ее создатель оставался главой совета директоров Microsoft до 2014 года.

По состоянию на 1 марта 2020 года Гейтс является вторым самым богатым человеком в мире.