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15 октября, 2020
 
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Шепелев: Режим Лукашенко преступный. Так не должно, так не может продолжаться

По словам российского телеведущего белорусского происхождения Дмитрия Шепелева, белорусский предприниматель Максим Хорошин, который 13 октября был избит силовиками в Минске, является его другом. Ведущий заявил, что ситуация вызвала у него злость и ненависть к режиму президента страны Александра Лукашенко.

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Шепелев: Не могу молчать
Шепелев: Не могу молчать
Фото: dmitryshepelev / Instagram

Российский телеведущий белорусского происхождения Дмитрий Шепелев заявил, что режим президента Беларуси Александра Лукашенко является преступным. Об этом он написал 14 октября на своей странице в Instagram.

"Я должен поделиться своими чувствами, которые испытываю сейчас: ненависть, злость и растерянность", – написал Шепелев.

Он объяснил, что эти эмоции вызвала ситуация, которая произошла с его другом – владельцем цветочного бизнеса в Минске Максимом Хорошиным.

"Мы знакомы со студенческих лет. На него напали неизвестные в масках, вытащили из машины, избили, натянули на голову балаклаву и увезли в изолятор, где избивали еще два часа, пытали, выбивая признательные показания", – написал Шепелев.

Ведущий подчеркнул, что из изолятора Хорошина повезли в реанимацию.

"За несколько часов из владельца небольшого бизнеса по продаже цветов Максим превратился в один из символов сопротивления, символов борьбы за новую Беларусь. Я пишу это, потому что не могу молчать, потому что никогда зверство ОМОН Беларуси не касалось меня так близко и так лично. Режим Лукашенко преступный. Так не должно, так не может продолжаться. Сложение полномочий. Перевыборы. Мирная передача власти – требование большинства. Большинства жителей Беларуси", – подытожил он.

Хорошин 26 сентября дарил цветы проходившим мимо его магазина участницам женского марша протеста.

Как говорит его адвокат Юлия Леванчук, те, кто избивал мужчину, обвиняли его в порче водомета на акции 4 октября и поджоге дачи командира столичного ОМОН Дмитрия Балабы.

По словам Леванчук, среди травм ее клиента – отек внутренних органов, отек мошонки, подозрение на перелом в области голени, многочисленные ссадины, перелом носа, кроме того, "полностью отбит весь левый бок".

В городском управлении милиции TUT.BY сообщили, что мужчину доставили в отделение за совершение административного правонарушения, какого именно – не уточняется. Информацию о нанесении Хорошину телесных повреждений в МВД назвали "непроверенной".

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил глава государства Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни человек получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, протесты, Минск, Дмитрий Шепелев, избиение
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