"Я испорченный?" Шепелев рассказал о необычном предложении работодателей

По словам российского телеведущего Дмитрия Шепелева, его пригласили на работу, но предупредили, что денег нет.

Российский телеведущий Дмитрий Шепелев сообщил, что отказался от недавнего предложения работать за идею. Подробности возможного сотрудничества он описал на совей странице в Instagram 13 октября.

"Вы бы согласились работать за идею? Не так давно получил предложение о работе: "Мы вам рады, пожалуйста, делайте, что хотите, готовы к экспериментам, открыты к предложениям. С вас идея, сценарий, реализация, но сразу предупреждаем – денег нет, промо тоже нет, но зато вы можете гордиться тем, какие люди будут работать вместе с вами. Скажите, это я испорченный или что-то не так с той стороны провода?" – написал ведущий.

Шепелев не уточнил, от кого именно поступило это предложение.

Дмитрий Шепелев родился в 1983 году в Минске. В начале февраля 2020 года ведущий сообщил, что ушел с российского "Первого канала".

Шепелев воспитывает сына Платона (2013). Его мать российская певица Жанна Фриске умерла на 41-м году жизни 16 июня 2015 года после двух лет борьбы с раком головного мозга. Шепелев и Фриске состояли в отношениях с 2012 года.