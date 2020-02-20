Шепелев заявил об уходе с российского "Первого канала"

Российский телеведущий Дмитрий Шепелев заявил, что покидает "Первый канал" без скандалов и претензий.

Российский телеведущий Дмитрий Шепелев на своей странице в Instagram заявил об уходе с "Первого канала".

"Первый канал" – это целый мир для меня. География наших путешествий от Аргентины до Парижа, от танковых полигонов Подмосковья до казахских степей. Люди, величайшие люди, о знакомстве с которыми нельзя было и мечтать. Боже, как я боялся заговорить с [актрисой Людмилой] Гурченко, не мог выдавить ни слова, говорить вместо меня пришлось [телеведущему] Юрию Николаеву", – написал он.

По словам Шепелева, решение о его уходе было принято с представителями "Первого канала" обоюдно.

"Сегодня мы приняли решение, что наши пути расходятся. Я больше не работаю на "Первом". Ему не предшествовали ни конфликты, ни взаимные претензии. Спасибо! Это было замечательное путешествие", – написал он.

Дмитрий Шепелев вел на "Первом канале" шоу "На самом деле". По информации "Комсомольской правды", его будет вести Тимур Еремеев, внебрачный сын Спартака Мишулина.

Дмитрий Шепелев родился 25 января 1983 года в Минске. Он был гражданским супругом российской певицы Жанны Фриске, которая умерла на 41-м году жизни 16 июня 2015 года после двух лет борьбы с раком головного мозга. От нее у Шепелева остался сын Платон.