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Беларусь покинул последний находящийся на свободе член президиума оппозиционного координационного совета

Член оппозиционного координационного совета Беларуси Сергей Дылевский, который оставался единственным из президиума, кто находился в стране и не был арестован, выехал из Беларуси по соображениям безопасности.

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Дылевский вывез свою семью в Польшу
Дылевский вывез свою семью в Польшу
Фото: tut.by

Беларусь покинул Сергей Дылевский – единственный остававшийся в стране и на свободе член президиума оппозиционного координационного совета. Об этом 13 октября сообщил пресс-секретарь совета Антон Родненков, информирует TUT.BY.

По его словам, Дылевский "был вынужден покинуть Беларусь в связи с опасениями за свою безопасность", он выехал в Польшу и находится в Варшаве.

Издание рассказало, что Дылевский был задержан 24 августа и отбывал 10 суток ареста в центре на Окрестина в Минске. 3 сентября его должны были освободить, но вместо этого отправили под стражу еще на 15 суток.

12 октября Дылевский сообщил изданию "Наша ніва", что перевез семью в Польшу.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

14 августа Тихановская объявила о создании координационного совета для передачи власти. 18 августа в штабе Тихановской сообщили, что координационный совет готов к переговорам с Лукашенко. Сама оппозиционерка находится в Литве.

В президиум координационного совета вошли семь человек: Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, юристы Лилия Власова и Максим Знак, теперь уже экс-сотрудник Минского тракторного завода Сергей Дылевский, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, соратница Тихановской Мария Колесникова и уволенный руководитель Национального академического театра имени Янки Купалы Павел Латушко.

Действующий глава государства сказал, что не согласен на проведение повторных выборов, и обвинил координационный совет оппозиции в попытке захвата власти.

Теги: Беларусь, Польша, оппозиция, протесты, граница, Варшава, безопасность, акции протеста, протесты в Беларуси, Антон Родненков, Сергей Дылевский
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