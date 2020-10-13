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"Мой публичный гнев не решит проблем". Биатлонистка Домрачева прокомментировала избиение брата силовиками в Минске

Властям Беларуси следует решать проблемы не с помощью "завалили/арестовали/уволили", считает четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева. Ее брат Никита попал в больницу после задержания на акции протеста.

Домрачева отметила, что белорусы хотят быть услышанными
Домрачева отметила, что белорусы хотят быть услышанными
Фото: Darya Domracheva / Facebook

В Беларуси все видят, что в стране проблемы. Об этом 13 октября в Facebook заявила четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева, комментируя задержание и избиение силовиками в Минске ее брата Никиты Домрачева.

"Что-то делая, предпринимая какие-то шаги, важно рассчитывать на результат. Я абсолютно точно понимаю, что мой публичный гнев не решит общественных проблем. Возможно, это поможет самоутвердиться в глазах других высказывающихся, получить чье-то одобрение, возможно, на душе станет легче, но к цели точно не приведет. Мы все видим, что в стране проблемы, а чтобы способствовать их решению, бесполезно сотрясать воздух агрессивными словами с одной стороны и абсолютно точно бесполезно с другой стороны увольнять, арестовывать и дубасить людей на улицах… неважно, случайно оказавшихся в "горячих" местах или намеренно, твоих, чьих-то близких или нет – все одинаковы", – написала она.

По словам биатлонистки, подобные действия лишь усугубляют ситуацию и накаляют обстановку.

"На данный момент я пока не вижу того своего шага, совершив который смогу по-настоящему помочь решению проблем в стране. А вот со стороны государственных органов, чтобы урегулировать ситуацию и решить проблемы людей, должны найтись идеи поинтереснее, чем "завалили/арестовали/уволили". Не в первобытном же веке живем", – считает Домрачева.

Она подчеркнула, что жители Беларуси "хотят быть услышанными".

"Нужно всем успокоиться и все обсудить, возможно, это приблизит к заветной цели – справедливой, мирной, спокойной, красивой, развивающейся стране", – отметила Домрачева.

https://www.facebook.com/darya.domracheva.1/posts/10224226246187894

Архитектор Никита Домрачев, старший брат биатлонистки, был избит силовиками в Минске 11 октября. Очевидцы сняли видео, как его бьют ногами и дубинками, бросают через бедро и тягают за волосы. Мужчина рассказал, что просто ехал на велосипеде по велодорожке, увидел силовиков и остановился. После задержания Домрачев оказался в СИЗО в переулке Окрестина, оттуда его увезли в больницу. Сейчас он уже дома.

Старший брат олимпийской чемпионки первым в детстве записался в лыжную секцию. По его примеру туда пошла Дарья, но, в отличие от брата, осталась в спорте, став самым титулованным зимним атлетом за всю историю Беларуси. Никита пошел по стопам родителей и занялся архитектурой.

12 августа Домрачева призывала остановить насилие в стране.

В Минске и других городах Беларуси 11 октября проходил Марш гордости. Силовики начали применять в столице водометы и светошумовые гранаты, при задержании митингующих били дубинками. Журналисты отмечали, что таких жестоких столкновений не было около двух месяцев. Правозащитный центр "Весна" сообщил о задержании почти 600 человек в 12 городах страны.

Массовые протесты из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента в Беларуси продолжаются с 9 августа. По официальным данным, на выборах победил нынешний глава государства Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Теги: биатлон, Беларусь, Минск, задержание, Дарья Домрачева, избиение, акции протеста, протесты в Беларуси
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