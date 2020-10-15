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В Беларуси лишили лицензии адвоката Бабарико и Колесниковой

Адвокат белорусских оппозиционеров Виктора Бабарико и Марии Колесниковой Александр Пыльченко сообщил, что еще предстоит заседание коллегии, которая определит дату окончания его адвокатской деятельности.

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7 октября Пыльченко (в центре) вручили "уведомление о рассмотрении вопроса о прекращении действия лицензии"
7 октября Пыльченко (в центре) вручили "уведомление о рассмотрении вопроса о прекращении действия лицензии"
Фото: tut.by

Квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности при министерстве юстиции Беларуси рекомендовала лишить лицензии защитника белорусских оппозиционеров Виктора Бабарико и Марии Колесниковой Александра Пыльченко. Об этом пишет TUT.BY.

Пыльченко в комментарии журналистам отметил, что еще предстоит заседание коллегии, в постановлении которой будет указана дата, с которой он уже не осуществляет адвокатскую деятельность.

Как отмечает TUT.BY, 7 октября Пыльченко вручили "уведомление о рассмотрении вопроса о прекращении действия лицензии". Оказалось, что суть претензий к адвокату состоит в его комментарии TUT.BY. В публикации от 14 августа он заявил, что генпрокурор Беларуси должен возбудить уголовные дела по фактам избиения мирных граждан, жестокого и бесчеловечного обращения с задержанными, произошедшим 9–12 августа. Он также отметил, что генпрокуратура Беларуси должна отстранить от занимаемых должностей на время проверки министра внутренних дел, его заместителей и начальника изолятора на Окрестина до установления их причастности или непричастности к произошедшему.

Бабарико, который планировал баллотироваться на должность президента Беларуси, находится в СИЗО с 18 июня. По версии следствия, Бабарико был организатором незаконных действий в банке; президент Беларуси Александр Лукашенко говорил, что через финучреждение отмыли $640 млн.

Колесникову, которая сперва была координатором штаба Бабарико, а после его задержания присоединилась к команде кандидата в президенты Светланы Тихановской, задержали 7 сентября в Минске. Ее пытались силой выдворить в Украину, но после неудачи 9 сентября арестовалиЗадержанной оппозиционерке инкриминируют ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса Республики Беларусь (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, совершенные с использованием СМИ и сети интернет).

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил действующий президент Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов было задержано более 13 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Теги: Беларусь, адвокат, Виктор Бабарико, Мария Колесникова, протесты в Беларуси
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