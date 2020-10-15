В Беларуси лишили лицензии адвоката Бабарико и Колесниковой

Адвокат белорусских оппозиционеров Виктора Бабарико и Марии Колесниковой Александр Пыльченко сообщил, что еще предстоит заседание коллегии, которая определит дату окончания его адвокатской деятельности.

Квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности при министерстве юстиции Беларуси рекомендовала лишить лицензии защитника белорусских оппозиционеров Виктора Бабарико и Марии Колесниковой Александра Пыльченко. Об этом пишет TUT.BY.

Пыльченко в комментарии журналистам отметил, что еще предстоит заседание коллегии, в постановлении которой будет указана дата, с которой он уже не осуществляет адвокатскую деятельность.

Как отмечает TUT.BY, 7 октября Пыльченко вручили "уведомление о рассмотрении вопроса о прекращении действия лицензии". Оказалось, что суть претензий к адвокату состоит в его комментарии TUT.BY. В публикации от 14 августа он заявил, что генпрокурор Беларуси должен возбудить уголовные дела по фактам избиения мирных граждан, жестокого и бесчеловечного обращения с задержанными, произошедшим 9–12 августа. Он также отметил, что генпрокуратура Беларуси должна отстранить от занимаемых должностей на время проверки министра внутренних дел, его заместителей и начальника изолятора на Окрестина до установления их причастности или непричастности к произошедшему.

Бабарико, который планировал баллотироваться на должность президента Беларуси, находится в СИЗО с 18 июня. По версии следствия, Бабарико был организатором незаконных действий в банке; президент Беларуси Александр Лукашенко говорил, что через финучреждение отмыли $640 млн.

Колесникову, которая сперва была координатором штаба Бабарико, а после его задержания присоединилась к команде кандидата в президенты Светланы Тихановской, задержали 7 сентября в Минске. Ее пытались силой выдворить в Украину, но после неудачи 9 сентября арестовали. Задержанной оппозиционерке инкриминируют ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса Республики Беларусь (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, совершенные с использованием СМИ и сети интернет).

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил действующий президент Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов было задержано более 13 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.