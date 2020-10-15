"Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь". Жээнбеков сообщил об уходе в отставку

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что ситуация в стране близка к двустороннему конфликту. Он сказал, что не хочет остаться в истории государства как лидер, стрелявший в своих граждан, поэтому уходит в отставку.

Жээнбеков: Никакая власть не стоит целостности нашей страны и согласия в обществе Фото: president.kg

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков 15 октября объявил о своем решении уйти в отставку. Текст его обращения опубликовала пресс-служба главы государства.

"Вчера [парламент Кыргызстана] Жогорку Кенеш утвердил состав правительства, я подписал указы президента Кыргызской Республики о соответствующих назначениях. Но это не сняло напряженность. К сожалению, агрессия не утихает, требование моей немедленной отставки продолжается. Текущая ситуация близка к двустороннему конфликту", – заявил Жээнбеков.

Он добавил, что не держится за власть.

"Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку", – резюмировал Жээнбеков.

Он призвал нового главу правительства – основателя оппозиционной партии "Мекенчил" Садыра Жапарова и других политиков "увести своих сторонников из столицы страны и вернуть мирную жизнь бишкекчанам", так как "никакая власть не стоит целостности нашей страны и согласия в обществе".

После парламентских выборов, которые состоялись 4 октября, в Бишкеке вспыхнули протесты. Митингующие требовали аннулировать итоги голосования, согласно которым в парламент прошли политические партии "Биримдик" (получила 24,5% голосов), "Мекеним Кыргызстан" (23,88%), "Кыргызстан" (8,76%) и "Бутун Кыргызстан" (7,13%), а оппозиционные политсилы не преодолели семипроцентный барьер.

В ночь на 6 октября в Бишкеке протестующие захватили здание парламента. По данным минздрава Кыргызстана, в ходе столкновений пострадало более тысячи человек, один скончался.

На фоне массовых уличных протестов 6 октября подали в отставку спикер парламента Кыргызстана Дастан Джумабеков и премьер-министр Кубатбек Боронов. 7 октября парламентская оппозиция инициировала процедуру импичмента президента.

Центризбирком страны признал недействительными результаты выборов.

Главы нескольких оппозиционных парламентских партий создали два народных координационных совета. Их члены хотели избрать правительство народного доверия.

14 октября киргизские парламентарии на заседании Жогорку Кенеша большинством утвердили Жапарова на должность премьер-министра страны.