Избитый силовиками владелец минского цветочного магазина выехал из Беларуси

13 октября белорусские силовики жестко задержали совладельца минского цветочного магазина Максима Хорошина, он был избит в отделении милиции. После выхода из больницы мужчина сообщил, что уезжает на восстановление в одну из стран Балтии, и пожелал победы протестующим.

Избитый после задержания совладелец минского цветочного магазина "Первый цветной" Максим Хорошин уехал с семьей из Беларуси на реабилитацию. Об этом он 18 октября сообщил в Instagram.

"Мы с семьей на несколько недель решили уехать на реабилитацию. Несмотря на то, что это было сделать весьма непросто. Я только сейчас выдохнул и обнял сына, супругу и разрыдался. От былого страха и от той поддержки, которую я получил от вас", – написал он.

В видео Хорошин уточнил, что выехал в одну из стран Балтии. Он пожелал победы протестующим.

Совладелец магазина стал известен, когда дарил цветы проходившим мимо его магазина участницам женского марша протеста. 13 октября его жестко задержали силовики и отвезли в отделение милиции. Оттуда его вывезли сильно избитым – с отеком внутренних органов, отеком мошонки, травмой голени, многочисленными ссадинами, переломом носа. Мужчину, по словам адвоката, обвиняли в поломке милицейского водомета.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил глава государства Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни человек получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.