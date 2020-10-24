В Беларуси задержали администратора Telegram-канала с данными силовиков. Им оказался 15-летний подросток

В ведомстве сообщили, что 15-летний подросток согласился вести канал о силовиках по просьбе неизвестного.

На YouTube-канале "УВД Гомельского облисполкома" опубликовано видео, на котором подросток рассказал, что согласился вести Telegram-канал "Данные карателей Беларуси" "для заработка". Он отметил, что размещал информацию о сотрудниках органов внутренних дел республики, которую находил на других Telegram-каналах.

ВИДЕО

Видео: УВД Гомельского облисполкома / YouTube

Задержанный сообщил, что начал размещать информацию с 14 августа.

"Вскоре на канале появились сообщения об оказании материальной помощи для развития ресурса и поддержки пострадавших людей. Все средства перечислялись на биткоин-кошелек администратора и в последующем тратились им на еду, одежду и развлечения. В планах была покупка кроссового мотоцикла", – сообщили в ведомстве.

По данным МВД, деньги, которые небезразличные граждане скидывали на счет администратора, подросток тратил на еду, одежду и развлечения. Теперь эти средства перейдут государству, отметили в ведомстве.

В отношении подростка проводят проверку, обещают дать "правовую оценку по фактам клеветы, публичного оскорбления представителя власти в связи с исполнением им служебных обязанностей, незаконного собирания либо распространения информации о частной жизни, мошенничества".

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента Беларуси. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны более 14 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.