"Мы гуманно применим оружие, в том числе и огнестрельное". В МВД Беларуси рассказали о подавлении акций протеста

Начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси Николай Карпенков заявил, что участники мирных акций протеста хотят на социальных лифтах подняться и стать полевыми командирами или депутатами.

За время протестов в Беларуси сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны 13 тыс. человек Фото: EPA

Начальник Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Беларуси Николай Карпенков в интервью телеканалу "Беларусь 1", которое вышло 16 октября, заявил, что среди участников акций протеста "нет мужиков, которые любят свою страну".

"Лучшее их сравнение – организованные преступные группы по принципу 90-х годов, которые хотят на социальных лифтах из бандитов, ранее судимых людей подняться и стать или полевыми командирами, или депутатами, которыми их щедро обещает [лидер оппозиции Светлана] Тихановская наделить", – сказал Карпенков.

По его словам, таких "циничных лиц" он не встречал на протестных акциях, которые проходили в 2001, 2006, 2010 и 2015 годах.

"Мы их задержим. Конечно, если они начнут оказывать активное сопротивление, мы вынуждены будем применить оружие для того, чтобы защитить граждан, защитить правопорядок, чтобы наши дети не видели вот этой вакханалии. Не дадим им разрушить страну. Мы, конечно же, гуманно применим оружие к ним, в том числе и огнестрельное", – подчеркнул представитель МВД.

Массовые протесты из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента в Беларуси продолжаются с 9 августа. По официальным данным, на выборах победил действующий президент страны Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу кандидата от оппозиции Светланы Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны 13 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Тихановская после выборов была вынуждена покинуть Беларусь.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.