Вероника Цепкало: Мы ждем от Украины непризнания режима Лукашенко

Белорусская оппозиционерка Вероника Цепкало сказала, что ожидает нормальных, дружеских отношений с Украиной и непризнания режима президента Александра Лукашенко.

Белорусская оппозиционерка Вероника Цепкало заявила, что ждет от Украины непризнания Александра Лукашенко президентом Беларуси. Об этом она сказала в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" 23 октября.

"От Украины мы прежде всего ждем построения нормальных, дружеских отношений. Мы ждем, что вы не признаете Лукашенко и того, что не поддержите этот режим. Мы надеемся, что в нашей стране демократические изменения произойдут как можно быстрее", – сказала она.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента Беларуси. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны более 14 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.