СМИ подсчитали, сколько раз за 26 лет Лукашенко говорил, что "наелся власти" и не держится за нее

Тезис о том, что он "наелся власти", появился в риторике президента Беларуси Александра Лукашенко в начале 2000-х годов, отметил портал TUT.BY.

За 26 лет у власти президент Беларуси Александр Лукашенко не менее 13 раз сказал, что "не держится за власть" и "наелся президентства". Об этом сообщил портал TUT.BY.

Журналисты проанализировали высказывания Лукашенко и отметили, что такая риторика появилась в его речи в начале 2000-х. Тогда он говорил это на фоне слухов, что создание Союзного государства Беларуси и РФ – это способ проложить ему дорогу в Кремль.

Позже Лукашенко повторял этот тезис в контексте вопросов Союзного государства, якобы внешних угроз государству и разговоров, что он боится потерять власть.

В частности, о том, что он "наелся власти" и не держится за нее, Лукашенко говорил в 2002-м, 2003-м, 2005-м, 2006-м, 2008-м, 2009-м, 2010-м, 2011-м, 2013-м, 2019-м и 2020 году.

При этом в 2020 году Лукашенко повторял подобные заявления несколько раз – до выборов и после них. Последний раз президент сказал об этом 20 октября во время согласования ректоров вузов.

"Что касается президента Беларуси, он за власть посиневшими руками (много раз говорил) не держится. Вопрос не во мне. Вопрос в вас: что будет с вами без меня. Может быть, я уж слишком свою роль тут переоцениваю, но я всегда смотрю на ветеранов вчерашних (19 октября в Беларуси прошел митинг с участием ветеранов силовых структур. – "ГОРДОН"), на вас. Вам жить в этой стране. А что будет? Вы что, думаете, они нас и вас пожалеют, вот вчерашние, вы видели их? Они пожалеют? Да порвут на куски", – говорил он.

Лукашенко руководит Беларусью с 1994 года.

С 9 августа 2020 года по всей Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.



Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября в шестой раз вступил в должность президента. Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в Минске тайно. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.