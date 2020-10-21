ГОРДОН
 
 
МИР

СМИ подсчитали, сколько раз за 26 лет Лукашенко говорил, что "наелся власти" и не держится за нее

Тезис о том, что он "наелся власти", появился в риторике президента Беларуси Александра Лукашенко в начале 2000-х годов, отметил портал TUT.BY.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Лукашенко: Что касается президента Беларуси, он за власть посиневшими руками не держится
Лукашенко: Что касается президента Беларуси, он за власть посиневшими руками не держится
Фото: EPA

За 26 лет у власти президент Беларуси Александр Лукашенко не менее 13 раз сказал, что "не держится за власть" и "наелся президентства". Об этом сообщил портал TUT.BY.

Журналисты проанализировали высказывания Лукашенко и отметили, что такая риторика появилась в его речи в начале 2000-х. Тогда он говорил это на фоне слухов, что создание Союзного государства Беларуси и РФ – это способ проложить ему дорогу в Кремль.

Позже Лукашенко повторял этот тезис в контексте вопросов Союзного государства, якобы внешних угроз государству и разговоров, что он боится потерять власть.

В частности, о том, что он "наелся власти" и не держится за нее, Лукашенко говорил в 2002-м, 2003-м, 2005-м, 2006-м, 2008-м, 2009-м, 2010-м, 2011-м, 2013-м, 2019-м и 2020 году.

При этом в 2020 году Лукашенко повторял подобные заявления несколько раз – до выборов и после них. Последний раз президент сказал об этом 20 октября во время согласования ректоров вузов.

"Что касается президента Беларуси, он за власть посиневшими руками (много раз говорил) не держится. Вопрос не во мне. Вопрос в вас: что будет с вами без меня. Может быть, я уж слишком свою роль тут переоцениваю, но я всегда смотрю на ветеранов вчерашних (19 октября в Беларуси прошел митинг с участием ветеранов силовых структур. – "ГОРДОН"), на вас. Вам жить в этой стране. А что будет? Вы что, думаете, они нас и вас пожалеют, вот вчерашние, вы видели их? Они пожалеют? Да порвут на куски", – говорил он. 

Лукашенко руководит Беларусью с 1994 года.

С 9 августа 2020 года по всей Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.
 
Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября в шестой раз вступил в должность президента. Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в Минске тайно. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, власть, протесты в Беларуси
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ребенок плачет, мать снимает". В сети отреагировали на видео Рудковской с плачущим сыном
"Ребенок плачет, мать снимает". В сети отреагировали на видео Рудковской с плачущим сыном
Ткач о коронавирусе: Я штук 10 тестов сдавал, пока тьфу-тьфу
Ткач о коронавирусе: Я штук 10 тестов сдавал, пока тьфу-тьфу
Заразившаяся коронавирусом Асмус заявила, что ее контактная дочь не заболела COVID-19
Заразившаяся коронавирусом Асмус заявила, что ее контактная дочь не заболела COVID-19
Внучка Елизаветы II принцесса Евгения показала фото своей матери
Внучка Елизаветы II принцесса Евгения показала фото своей матери
Глюк'oZа призналась, что летом переболела COVID-19
Глюк'oZа призналась, что летом переболела COVID-19
"За торт можно не переживать". Jerry Heil рассказала, как отпраздновала день рождения
"За торт можно не переживать". Jerry Heil рассказала, как отпраздновала день рождения
"Деспот". Экс-солистка "ВИА Гры" Миша Романова высказалась в адрес своего продюсера
"Деспот". Экс-солистка "ВИА Гры" Миша Романова высказалась в адрес своего продюсера
Каменских рассказала, как мотивирует себя тренироваться по утрам
Каменских рассказала, как мотивирует себя тренироваться по утрам
Путин присвоил Михалкову звание героя труда
Путин присвоил Михалкову звание героя труда
"Нас не скоро выпустят". Полякова спрогнозировала, сколько еще продлится карантин из-за пандемии коронавируса
"Нас не скоро выпустят". Полякова спрогнозировала, сколько еще продлится карантин из-за пандемии коронавируса
Стоун сделала селфи во время обследования груди
Стоун сделала селфи во время обследования груди
Малахова: Я могу шикарно мастурбировать. Никто мне не доставит удовольствие, которое я могу себе доставить сама
Малахова: Я могу шикарно мастурбировать. Никто мне не доставит удовольствие, которое я могу себе доставить сама
"Похож на сына Регины". Соцсети заметили сходство сына Тодоренко с ее родственником
"Похож на сына Регины". Соцсети заметили сходство сына Тодоренко с ее родственником
Звезда "Большой перемены" Крючкова госпитализирована
Звезда "Большой перемены" Крючкова госпитализирована
Постановщик трюков в фильме "Не время умирать" рассказал, зачем продюсеры поливали мостовую сладкой газировкой
Постановщик трюков в фильме "Не время умирать" рассказал, зачем продюсеры поливали мостовую сладкой газировкой
"Прям как Волочкова, везде со своим шпагатом". Победительница "Холостяка 10" показала растяжку по случаю матча "Динамо" и "Ювентуса"
"Прям как Волочкова, везде со своим шпагатом". Победительница "Холостяка 10" показала растяжку по случаю матча "Динамо" и "Ювентуса"
 
 
 
 
 
 
Популярно в Бульваре
Осадчая использует в быту посуду, внесенную в наследие ЮНЕСКО
Осадчая использует в быту посуду, внесенную в наследие ЮНЕСКО
  Победитель шоу "Голос країни" Сасанчин работает кассиром в АТБ и живет в гражданском браке
Победитель шоу "Голос країни" Сасанчин работает кассиром в АТБ и живет в гражданском браке
  "Встретила и полюбила". В клипе на песню "Осколки" Билык закрутила роман с незнакомцем. Видео
"Встретила и полюбила". В клипе на песню "Осколки" Билык закрутила роман с незнакомцем. Видео
"Я офигенная". Брежнева позировала с распущенными волосами в салоне автомобиля
"Я офигенная". Брежнева позировала с распущенными волосами в салоне автомобиля
"Не хватало Сердючки". Никитюк показала, как отпраздновала день рождения
"Не хватало Сердючки". Никитюк показала, как отпраздновала день рождения
"Две капли воды". Ани Лорак снялась с подросшей дочерью
"Две капли воды". Ани Лорак снялась с подросшей дочерью
"Страшная, даже смертельная болезнь". Экс-участница "ВИА Гры" Винницкая рассказала о перенесенном недуге
"Страшная, даже смертельная болезнь". Экс-участница "ВИА Гры" Винницкая рассказала о перенесенном недуге
Малахова: Я могу шикарно мастурбировать. Никто мне не доставит удовольствие, которое я могу себе доставить сама
Малахова: Я могу шикарно мастурбировать. Никто мне не доставит удовольствие, которое я могу себе доставить сама
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS