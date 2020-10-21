МВД Беларуси сообщило о выезде 13 тыс. белорусов в Украину и Польшу

В сентябре из Беларуси в Украину уехало 3 тыс. граждан, а в Польшу – 10 тыс. В Латвию и Литву переехало не более 500 человек, сообщил начальник департамента по гражданству и миграции министерства внутренних дел Беларуси Алексей Бегун в комментарии агентству "БЕЛТА".
"На территорию Польши был самый большой въезд. […] Латвия и Литва – гораздо меньше. Образно говоря, не более 500 человек выехали в эти две страны", – рассказал он журналистам.
Начальник департамента сказал, что "определенные события в стране" не спровоцировали выезд белорусских граждан.
"Может, определенные лица, которые ставили своей целью уже достаточно давно переехать на постоянное место жительства в другие страны, использовали этот внутриполитический кризис для того, чтобы обратиться с ходатайством в компетентные органы Литвы или Польши о предоставлении статуса беженца, и очень часто создавали так называемую информационную картинку, чтобы подтвердить, что являются жертвами за свои политические взгляды на территории Беларуси", – заключил он.
Бегун высказал уверенность, что в основном страну покидают в поиске работы.
"Часть из них выезжает как работающие лица. Думаю, это не безвозвратная, это трудовая миграция. Понятно, что украинцы предоставили определенные преференции айтишникам, поляки до сих пор предоставляют преференции в отношении работающих белорусов, которые в упрощенном порядке привлекаются для трудовой деятельности и выезжают на работу", – сказал он.
Обратно в Беларусь не возвращаются из-за условий карантина, которые установлены в других странах, полагает Бегун.
"Думаю, это не безвозвратная, это трудовая миграция", – резюмировал работник милиции.
Массовые протесты из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента в Беларуси продолжаются с 9 августа. По официальным данным, на выборах победил президент Беларуси Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционерки Светланы Тихановской.
Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны 13 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.
Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.
18 октября в Минске участники акции протеста провели так называемый партизанский марш, участие в нем приняли тысячи граждан. Силовики проводили задержания в городах Беларуси.