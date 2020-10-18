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На "партизанский марш" в Минске вышли тысячи протестующих. Фоторепортаж

Сегодня 20.49
18 октября в Минске участники акции протеста против властей Беларуси провели так называемый партизанский марш. Участие в нем приняли тысячи граждан. Шествие проходило по Партизанскому проспекту столицы Беларуси, отмечает TUT.BY. Силовики проводят задержания в Минске и других городах страны. Сегодня в Беларуси 71-й день протестов против президента Александра Лукашенко. Перед акциями протеста в Минске власти подогнали военную технику. Фотографии из Минска опубликовало агентство ЕРА.
Теги: Беларусь, протесты, Минск, марш, шествие, задержание, акции протеста, протесты в Беларуси
 

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