На "партизанский марш" в Минске вышли тысячи протестующих. Фоторепортаж
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
18 октября в Минске участники акции протеста против властей Беларуси провели так называемый партизанский марш.
Участие в нем приняли тысячи граждан. Шествие проходило по Партизанскому проспекту столицы Беларуси, отмечает TUT.BY
. Силовики проводят задержания
в Минске и других городах страны. Сегодня в Беларуси 71-й день протестов против президента Александра Лукашенко. Перед акциями протеста в Минске власти подогнали военную технику
. Фотографии из Минска опубликовало агентство ЕРА
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