На "партизанский марш" в Минске вышли тысячи протестующих. Фоторепортаж

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13 октября белорусские силовики жестко задержали совладельца минского цветочного магазина Максима Хорошина, он был избит в отделении милиции. После выхода из больницы мужчина сообщил, что уезжает на восстановление в одну из стран Балтии, и пожелал победы протестующим.