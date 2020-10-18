Ограничили мобильный интернет и подогнали военную технику. Силовики в Минске готовятся к воскресному митингу

В Минске сегодня ожидается очередной протестный митинг. Силовики успели подогнать к Дворцу независимости автозаки, машины с колючей проволокой и военную технику.

Очевидцы прислали фото армейских грузовиков, в которых перевозят неизвестных в балаклавах Фото: tut.by

В центр Минска на 71-й день протестов после выборов президента Беларуси стянули военную технику и автозаки. В городе наблюдаются проблемы с мобильным интернетом. Таким образом силовики подготовились к новому митингу, пишет портал TUT.BY.

На улице Саперов, которая упирается прямо во Дворец независимости, стоят автозаки, машины с колючей проволокой, тяжелой техникой и джипы.

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Видео: TUT.BY. Политика / YouTube

Жители столицы прислали видео, как армейские грузовики, в которых обычно перевозят неизвестных в балаклавах, заезжают во дворы недалеко от Партизанского проспекта.

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Видео: TUT.BY. Политика / YouTube

На подъездах к площади Независимости стоят автобусы, в которых также перевозят людей в балаклавах.

Из соображений безопасности на вход и выход закрыли станции метро "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Немига", "Первомайская" и "Пролетарская".

Следственный комитет страны в Telegram попросил людей "не поддаваться на провокации организаторов беспорядков", думать о последствиях их действий и быть благоразумными.

"За совершение противоправных действий вы можете быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством", – напомнили в ведомстве.

Люди сообщают о проблемах в работе мобильного интернета. Связь LTE не работает, через 3G данные не загружаются, сообщил TUT.BY. С мессенджерами наблюдаются аналогичные проблемы. Сообщения могут не отправляться и не приходить, а медиафайлы не загружаются.

Оператор МТС заявил в Twitter, что доступ к сети интернет ограничили из-за мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами по обеспечению нацбезопасности.