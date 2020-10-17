В Минске прошел протестный женский марш. Фоторепортаж
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Фото: tut.by
Фото: tut.by
Фото: tut.by
Фото: tut.by
Фото: tut.by
Фото: tut.by
Фото: tut.by
Фото: tut.by
Фото: tut.by
Фото: tut.by
Фото: tut.by
В Минске прошел протестный женский марш, пишет TUT.BY. Участницы собирались у торгового центра Dana Mall и шли по проспекту Независимости к центру города. В руках они держали цветы и скандировали: "Уходите, тихари!", "Заберите Сашу, отпустите Машу!", отмечает TUT.BY. Среди участниц была и известная активистка Нина Багинская. Как пишет "Наша Ніва", в марше приняли участие около 150 женщин.
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