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В Минске прошел протестный женский марш. Фоторепортаж

Сегодня 14.59

В Минске прошел протестный женский марш, пишет TUT.BY. Участницы собирались у торгового центра Dana Mall и шли по проспекту Независимости к центру города. В руках они держали цветы и скандировали: "Уходите, тихари!", "Заберите Сашу, отпустите Машу!", отмечает TUT.BY. Среди участниц была и известная активистка Нина Багинская. Как пишет "Наша Ніва", в марше приняли участие около 150 женщин.

Теги: Беларусь, Минск, женщины, протесты в Беларуси
 

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