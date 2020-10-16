Беларуси предоставили первую часть кредита, обещанного Путиным

Сегодня Евразийский банк развития, государствами-участниками которого являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан, перечислил Беларуси $500 млн в рамках кредита, обещанного президентом РФ Владимиром Путиным на фоне политического кризиса в стране.

Совет Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) одобрил предоставление Беларуси кредита на $500 млн. Это третья часть кредита, обещанного президентом РФ Владимиром Путиным белорусскому коллеге Александру Лукашенко во время встречи в Сочи месяц назад.

"Дополнительные средства необходимы республике для финансирования прогнозируемого дефицита консолидированного бюджета. Последнее позволит, в частности, предотвратить снижение валовых международных резервов ниже целевого уровня Национального банка страны", – говорится в сообщении министерства финансов РФ 12 октября.

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что ограничения, связанные с пандемией, отрицательно сказываются на экономической активности Беларуси, кредит позволит правительству страны обеспечить качественную медицинскую помощь, сбалансировать бюджетную политику и обеспечить устойчивость банковского сектора.

Кроме средств ЕФСР, Беларусь получит кредит на $1 млрд от России. Он будет предоставлен двумя траншами: первые $500 млн – в этом году, еще $500 млн – в 2021 году.

Первую часть кредита сегодня предоставил Европейский банк развития, являющийся управляющим средствами ЕФСР, говорится в сообщении пресс-службы банка.

Евразийский банк развития – международная финансовая организация, учреждена Россией и Казахстаном в январе 2006 года. Государствами – участниками банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Российский капитал является крупнейшим источником прямых иностранных инвестиций в Беларуси. По данным российского центробанка, в 2018–2019 годах инвесторы из России ежегодно вкладывали в белорусскую экономику по $0,65 млрд, общий объем накопленных инвестиций к началу 2020 года составил $4,26 млрд, сообщало РБК.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

С начала августа 2020 года президент РФ Владимир Путин и Лукашенко созванивались как минимум пять раз. На сайте Лукашенко сообщалось о телефонных разговорах с Путиным 7-го, 15-го, 16-го и 24 августа. В основном они обсуждали митинги, которые проходят в республике. 30 августа Путин поздравил белорусского лидера с днем рождения. В ходе этой беседы два президента договорились о личной встрече.

Путин был в числе лидеров, которые первыми поздравили Лукашенко с победой, – на следующий день после выборов, еще до объявления официальных результатов.

Лукашенко заявил, что Россия при первом запросе окажет Беларуси "всестороннюю помощь" по обеспечению безопасности. Путин рассказал, что Россия по просьбе президента Беларуси сформировала резерв из силовиков для помощи белорусским властям.

16 сентября два лидера провели четырехчасовые переговоры в Сочи, в ходе которых Путин пообещал Лукашенко "в этот сложный момент" государственный кредит в размере $1,5 млрд.