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Тихановская: Не могу сказать, что власти РФ активно поддерживают Лукашенко

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская считает, что власти России заняли "выжидательную позицию" по отношению к политическому кризису в Беларуси, хотя в начале протестов "какие-то действия" для поддержки действующего президента Александра Лукашенко были приняты.

Тихановская: Вообще, я не хочу много говорить о России
Тихановская: Вообще, я не хочу много говорить о России
Фото: ЕРА

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в интервью "Радыё Свабода", обнародованном 16 октября, заявила, что не считает активной поддержку действующего президента Беларуси Александра Лукашенко Россией.

Журналистка напомнила, что недавно Россия вслед за Беларусью объявила Тихановскую в розыск. Она попросила оппозиционерку рассказать о стратегии отношений с официальной Москвой, которая "явно поддерживает Лукашенко", и с оппозицией.

Тихановская ответила: "Я не могу сказать, что они активно поддерживают Лукашенко... Вообще, я не хочу много говорить о России, потому что это касается только Беларуси. Так как вопрос постоянно всплывает – то я думаю, что [российские власти] заняли какую-то выжидательную позицию. Вначале, может быть, не было им понятно, что [протесты в Беларуси] – это активная гражданская позиция и что наше противостояние не закончится, что мы сейчас едины как никогда и будем сражаться, пока не победим этот режим. При этом вначале какие-то были действия предприняты по поддержке режима и диктатуры, но... как это будет развиваться дальше, мы не знаем. Может, на этом все и закончится, и сейчас мы будем решать наши внутренние вопросы только внутри страны. И это мы сможем".

Она добавила, что не контактирует с представителями российской оппозиции, в том числе с Алексеем Навальным, который сейчас находится в Германии на реабилитации после отравления ядом из группы "Новичок".

"Мы, конечно, смотрим их ролики, видим, что они нас активно поддерживают. Но напрямую ни с кем не общаемся. Потому что они и так нас поддерживают. Наш случай касается Беларуси. Нам намного важнее общаться с белорусами, с людьми во дворах, с демонстрантами", – сказала Тихановская.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

С начала августа 2020 года президент РФ Владимир Путин и Лукашенко созванивались как минимум пять раз. На сайте Лукашенко сообщалось о телефонных разговорах с Путиным 7-го15-го16-го и 24 августа. В основном они обсуждали митинги, которые проходят в республике. 30 августа Путин поздравил белорусского лидера с днем рождения. В ходе этой беседы два президента договорились о личной встрече.

Путин был в числе лидеров, которые первыми поздравили Лукашенко с победой, – на следующий день после выборов, еще до объявления официальных результатов.

Лукашенко заявил, что Россия при первом запросе окажет Беларуси "всестороннюю помощь" по обеспечению безопасности. Путин рассказал, что Россия по просьбе президента Беларуси сформировала резерв из силовиков для помощи белорусским властям.

16 сентября два лидера провели четырехчасовые переговоры в Сочи, в ходе которых Путин пообещал Лукашенко "в этот сложный момент" государственный кредит размером $1,5 млрд.

Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, оппозиция, митинг, акции протеста, Светлана Тихановская, протесты в Беларуси
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