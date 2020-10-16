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Тихановская заявила о намерении посетить Киев

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что хотела бы развивать партнерские отношения Беларуси с Украиной.

Тихановская планирует посетить Украину после местных выборов
Тихановская планирует посетить Украину после местных выборов
Фото: ЕРА

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в интервью "Радыё Свабода", обнародованном 16 октября, заявила о намерении посетить Украину. 

"Планируем в ближайшее время, надеюсь, что все получится, –  поездку в Киев. Конечно, после местных выборов уже", – сказала она. 

Журналистка попросила Тихановскую прокомментировать позицию Киева в белорусском кризисе и рассказать о видении дальнейшего развития отношений Беларуси и Украины. 

"Мы очень рады, что Украина заняла очень сильную позицию по отношению к Беларуси, особенно министр иностранных дел [Дмитрий] Кулеба. Они готовы поддержать санкции. Возможно, это будет свой список, возможно, они поддержать санкции, которые уже ввел Евросоюз. Это очень явный знак поддержки белорусского народа в борьбе. Мы, конечно, хотели бы и дальше выстраивать партнерские, взаимовыгодные отношения с Украиной. Они близки нам исторически и культурно", – сказала оппозицинерка. 

Рассуждая об отношениях двух стран, она упомянула о близости украинского и белорусского языков. 

"На Западе меня часто спрашивают, понимают ли русские белорусскую мову, когда вы начинаете говорить. [Я отвечаю]: "Нет, не понимают, но украинцы нас поймут. Мы понимаем украинский, они понимают нас. Наши языки немного ближе", – отметила она. 

Массовые протесты из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента в Беларуси продолжаются с 9 августа. По официальным данным, на выборах победил действующий президент страны Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны 13 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Тихановская после выборов была вынуждена покинуть Беларусь.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Теги: Киев, Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, визит, Светлана Тихановская, протесты в Беларуси
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