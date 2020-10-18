В Lufthansa опровергли сообщение об отказе рабочих обслуживать самолет Лукашенко

Компания Lufthansa Technik опровергла сообщения об отказе рабочих проводить техобслуживание белорусского самолета, на котором, как считается, летает президент страны Александр Лукашенко. Об этом пишет "Немецкая волна".
Сервисное обслуживание всех находящихся в Гамбурге самолетов клиентов компании проводится в соответствии с графиком, заявил официальный представитель Lufthansa Technik Вольфганг Райнерт.
По информации СМИ, Boeing 737 с регистрационным номером EW-001PA приземлился в аэропорту Фульсбюттель в Гамбурге 13 октября. Этим бортом пользуется Лукашенко.
Telegram-канал NEXTA и другие оппозиционные белорусские ресурсы 15 октября сообщили, что немецкие рабочие в знак протеста отложили гаечные ключии отказались работать с самолетом. Профсоюз Lufthansa Technik потребовал отставки Лукашенко и проведения демократических выборов в Беларуси, писала "Наша Ніва".
В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.
Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения; по официальным данным, погибли четыре участника митингов.
Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси инаугурацию не анонсировали и не транслировали по телевидению.
Ряд государств, в том числе Германия, не признали Лукашенко избранным главой государства.