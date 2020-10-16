ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Главы МИД стран Балтии на встрече с Тихановской заявили, что будут усиливать санкции

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская провела встречу с главами министерств иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Главы МИД стран Балтии заявили о готовности ввести санкции в отношении всех, кто причастен к насилию над участниками мирных акций в Беларуси
Главы МИД стран Балтии заявили о готовности ввести санкции в отношении всех, кто причастен к насилию над участниками мирных акций в Беларуси
Фото: Светлана Тихановская / Telegram

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская 16 октября обсудила с главами МИД Литвы, Латвии и Эстонии ультиматум, поставленный президенту Беларуси Александру Лукашенко. Об этом 16 октября сообщил официальный Telegram-канал оппозиционерки.

"Министры поддержали продолжение давления на режим в Беларуси и отметили, что санкции с их стороны будут усиливаться. Светлана поблагодарила представителей Литвы, Латвии и Эстонии за то, что их страны уже ввели свой расширенный список санкций", – сказано в сообщении.

Главы МИД стран Балтии отметили, что ожидают доклад ОБСЕ о пытках в Беларуси, чтобы начать работу в направлении преследования всех, кто был причастен к насилию над участниками мирных акций.

13 октября Тихановская поставила ультиматум президенту Лукашенко и потребовала от него объявить об отставке.

Массовые протесты из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента в Беларуси продолжаются с 9 августа. По официальным данным, на выборах победил Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны 13 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Литва, Латвия и Эстония первые в мире ввели персональные санкции против 30 белорусских чиновников, включая Лукашенко. 

Евросоюз ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. Лукашенко в списке нет, но министры иностранных дел стран ЕС согласовали возможность применения санкций против него, если ситуация в стране не улучшится.

Теги: МИД, Беларусь, Латвия, Эстония, Литва, санкции, ультиматум, Светлана Тихановская, протесты в Беларуси
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Продюсер бондианы рассказала, кто сыграет роль Бонда в новом фильме и когда начнется кастинг
Продюсер бондианы рассказала, кто сыграет роль Бонда в новом фильме и когда начнется кастинг
"Я хорошая мама, точно знаю". Седокова показала 15-летнюю дочь и трехлетнего сына
"Я хорошая мама, точно знаю". Седокова показала 15-летнюю дочь и трехлетнего сына
"Мой стиль жизни мотивирует". Каменских рассказала, кто фотографирует ее голой и для кого публикует эти снимки
"Мой стиль жизни мотивирует". Каменских рассказала, кто фотографирует ее голой и для кого публикует эти снимки
"Молилась, чтобы не умереть". Tarabarova рассказала, как рожала детей
"Молилась, чтобы не умереть". Tarabarova рассказала, как рожала детей
  Стоун высказалась о личной жизни и рассказала, как воспитывает приемных сыновей
  Стоун высказалась о личной жизни и рассказала, как воспитывает приемных сыновей
Три свадебных платья и смокинг. Как прошла свадьба Остапчука. Фото
Три свадебных платья и смокинг. Как прошла свадьба Остапчука. Фото
Брежнева показала фото из примерочной в боди
Брежнева показала фото из примерочной в боди
Шоптенко заявила, что до сих пор повенчана с Дикусаром
Шоптенко заявила, что до сих пор повенчана с Дикусаром
"Доверять людям следует с большой осторожностью". "ВИА Гру" покинула вторая солистка Меганская
"Доверять людям следует с большой осторожностью". "ВИА Гру" покинула вторая солистка Меганская
  Каменец-Подолський, Хотын, Бакота. Бабкин снял клип на песню "Де би я". Видео
  Каменец-Подолський, Хотын, Бакота. Бабкин снял клип на песню "Де би я". Видео
"Слюнка капает". Горбунов и Осадчая показали запасы грибов на зиму
"Слюнка капает". Горбунов и Осадчая показали запасы грибов на зиму
"За стены держалась, чтобы встать". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару переболела COVID-19
"За стены держалась, чтобы встать". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару переболела COVID-19
  "Страдаем и любим". Ани Лорак презентовала песню о любви и боли. Аудио
  "Страдаем и любим". Ани Лорак презентовала песню о любви и боли. Аудио
  "В моем понимании бизнес – это немножко другое". Grosu рассказала, чем зарабатывал на жизнь ее бывший муж
  "В моем понимании бизнес – это немножко другое". Grosu рассказала, чем зарабатывал на жизнь ее бывший муж
Frozen. Дочь Мадонны снялась в клипе на песню матери
Frozen. Дочь Мадонны снялась в клипе на песню матери
"Возникает желание впиться в лицо". Ласточкин рассказал о своей странности
"Возникает желание впиться в лицо". Ласточкин рассказал о своей странности
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Хорошенький беременяш". Пресняков показал жену после полученных поздравлений о рождении ребенка
"Хорошенький беременяш". Пресняков показал жену после полученных поздравлений о рождении ребенка
"Пара красивая. Дай бог, еще и счастливая". Каминская обнародовала романтическое видео с Дикусаром
"Пара красивая. Дай бог, еще и счастливая". Каминская обнародовала романтическое видео с Дикусаром
Умер знаменитый украинский клипмейкер, работавший с Поляковой, Тиной Кароль, Dzidzio, ТНМК
Умер знаменитый украинский клипмейкер, работавший с Поляковой, Тиной Кароль, Dzidzio, ТНМК
"Этих мальчишек я брал с собой везде, теперь они меня катают на яхте". Комаровский показал своих сыновей
"Этих мальчишек я брал с собой везде, теперь они меня катают на яхте". Комаровский показал своих сыновей
Остапчук перед свадьбой прокомментировал отношения с экс-супругой
Остапчук перед свадьбой прокомментировал отношения с экс-супругой
Шоптенко заявила, что до сих пор повенчана с Дикусаром
Шоптенко заявила, что до сих пор повенчана с Дикусаром
Новое громкое заявление Королевой об измене Тарзана: С моей подачи муж пригласил эту девицу к нам в квартиру
Новое громкое заявление Королевой об измене Тарзана: С моей подачи муж пригласил эту девицу к нам в квартиру
Брежнева показала черно-белое фото с родными сестрами
Брежнева показала черно-белое фото с родными сестрами
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS