Тихановская призвала белорусов голосовать против поправок в конституцию

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская обратилась к белорусам с просьбой голосовать против поправок в конституцию Беларуси, инициированных президентом Александром Лукашенко.

Тихановская: Если на улицах все еще стреляют, а люди все еще в тюрьме, это не переговоры Фото: Светлана Тихановская / Telegram

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала белорусов высказаться против внесения поправок в конституцию Беларуси, которые инициирует режим. Об этом 16 октября сообщил официальный Telegram-канал оппозиционерки.

"Режим каждый день пытается расколоть наш протест. И он решил, что поправки к конституции могут быть одной из манипуляций. Главный закон государства сейчас пытаются превратить в инструмент пропаганды, чтобы показать видимость переговоров. Но если на улицах все еще стреляют, а люди все еще в тюрьме, это не переговоры", – сказано в сообщении.

По словам Тихановской, у нелегитимной белорусской власти нет законных оснований для проведения реформы конституции. Она призвала проголосовать против поправок на платформе "Голос".

"Уже сейчас в голосовании приняло участие больше 300 тыс. человек, и это самое масштабное общественное обсуждение конституции за всю историю Беларуси", – отметила лидер оппозиции.

Тихановская заявила, что белорусы напишут новую конституцию после проведения новых выборов.

26 июня президент Беларуси Александр Лукашенко объявил о намерении внести "решительные изменения" в конституцию страны.

"Мы ее сделаем за два года. Несколько вариантов мне уже предложено – они не годятся. Люди просто боятся вносить более решительные изменения в конституцию. Я думаю, нам это надо сделать", – отметил он.

Массовые протесты из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента в Беларуси продолжаются с 9 августа. По официальным данным, на выборах победил Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны 13 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Тихановская после выборов была вынуждена покинуть Беларусь.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.