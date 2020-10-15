​​Рабочие Lufthansa Technik отказались обслуживать самолет Лукашенко

Рабочие немецкой компании Lufthansa Technik 13 октября отказались обслуживать самолет, принадлежащий президенту Беларуси Александру Лукашенко. Об этом сообщил Telegram-канал NEXTA.
По информации СМИ, Boeing 737 с регистрационным номером EW-001PA, принадлежащий Лукашенко, приземлился в аэропорту Fuhlsbüttel Гамбурга, команда рабочих отложила гаечные ключи в сторону в знак протеста.
На заявление профсоюза ссылается и белорусское издание "Наша Ніва".
"Это самолет того самого Лукашенко, который отдал приказ стрелять из боевого оружия в демонстрантов в Беларуси. Мы, профсоюзные активисты кампании Lufthansa Technik, не забываем нашу давнюю традицию международной солидарности и стоим бок о бок с белорусскими рабочими", – сказано в заявлении профсоюза LufthansaTechnik.
Профсоюз потребовал отставки Лукашенко и проведения демократических выборов в Беларуси.
"Почти 31 год назад в кампании была очень похожая ситуация. Глава Румынии [Николае] Чаушеску подавлял протесты рабочих, пока работники Lufthansa Technik должны были ремонтировать его самолет. Тогда они в знак протеста отложили в сторону гаечные ключи", – сказано в сообщении.
В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.
Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны 13 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.
Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси инаугурацию не анонсировали и не транслировали по телевидению.
Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали Лукашенко избранным главой государства.
Николае Чаушеску был председателем Государственного совета Социалистической Республики Румыния, а затем президентом республики с 1967-го по 1989 год. Второе десятилетие правления Чаушеску было отмечено жестким стилем правления, культом личности и репрессиями против инакомыслящих. В 1989 году начались волнения румын, переросшие в революцию в стране. По приговору трибунала Чаушеску и его жену расстреляли.