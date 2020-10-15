ГОРДОН
 
 
МИР

​​Рабочие Lufthansa Technik отказались обслуживать самолет Лукашенко

В аэропорту Fuhlsbüttel Гамбурга 13 октября приземлился Boeing 737, принадлежащий президенту Беларуси Александру Лукашенко. Команда рабочих отказалась обслуживать борт в знак протеста. Об этом сообщил Telegram-канал NEXTA.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Профсоюз Lufthansa Technik потребовал отставки Лукашенко и проведения демократических выборов в Беларуси
Профсоюз Lufthansa Technik потребовал отставки Лукашенко и проведения демократических выборов в Беларуси
Фото: president.gov.by

Рабочие немецкой компании Lufthansa Technik 13 октября отказались обслуживать самолет, принадлежащий президенту Беларуси Александру Лукашенко. Об этом сообщил Telegram-канал NEXTA.

По информации СМИ, Boeing 737 с регистрационным номером EW-001PA, принадлежащий Лукашенко, приземлился в аэропорту Fuhlsbüttel Гамбурга, команда рабочих отложила гаечные ключи в сторону в знак протеста.

На заявление профсоюза ссылается и белорусское издание "Наша Ніва".

"Это самолет того самого Лукашенко, который отдал приказ стрелять из боевого оружия в демонстрантов в Беларуси. Мы, профсоюзные активисты кампании Lufthansa Technik, не забываем нашу давнюю традицию международной солидарности и стоим бок о бок с белорусскими рабочими", – сказано в заявлении профсоюза LufthansaTechnik.

Профсоюз потребовал отставки Лукашенко и проведения демократических выборов в Беларуси.

"Почти 31 год назад в кампании была очень похожая ситуация. Глава Румынии [Николае] Чаушеску подавлял протесты рабочих, пока работники Lufthansa Technik должны были ремонтировать его самолет. Тогда они в знак протеста отложили в сторону гаечные ключи", – сказано в сообщении.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны 13 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси инаугурацию не анонсировали и не транслировали по телевидению.

Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали Лукашенко избранным главой государства.

Николае Чаушеску был председателем Государственного совета Социалистической Республики Румыния, а затем президентом республики с 1967-го по 1989 год. Второе десятилетие правления Чаушеску было отмечено жестким стилем правления, культом личности и репрессиями против инакомыслящих. В 1989 году начались волнения румын, переросшие в революцию в стране. По  приговору трибунала Чаушеску и его жену расстреляли.

Теги: Германия, Беларусь, Александр Лукашенко, профсоюзы, Lufthansa, протесты в Беларуси
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Иногда стоит потерять титул "Женщина года", чтобы стать "Героем пятилетия"!". Тодоренко похвасталась российской наградой
"Иногда стоит потерять титул "Женщина года", чтобы стать "Героем пятилетия"!". Тодоренко похвасталась российской наградой
Виторган предположил, что переболел COVID-19 до начала пандемии
Виторган предположил, что переболел COVID-19 до начала пандемии
"Наша радость, счастье, вдохновение". Сумская показала маму-именницу
"Наша радость, счастье, вдохновение". Сумская показала маму-именницу
Новое громкое заявление Королевой об измене Тарзана: С моей подачи муж пригласил эту девицу к нам в квартиру
Новое громкое заявление Королевой об измене Тарзана: С моей подачи муж пригласил эту девицу к нам в квартиру
"Это не просто страничка, чтобы покрасоваться!" Бабкин заявил, что злоумышленники, укравшие у его жены страницу в соцсети, лишили ее работы
"Это не просто страничка, чтобы покрасоваться!" Бабкин заявил, что злоумышленники, укравшие у его жены страницу в соцсети, лишили ее работы
"Один – копия мамы, второй – папина копия". Alyosha показала подросших сыновей
"Один – копия мамы, второй – папина копия". Alyosha показала подросших сыновей
  Потап рассказал, как реагирует на фото Каменских, на которых она запечатлена голой
  Потап рассказал, как реагирует на фото Каменских, на которых она запечатлена голой
Богомолов обнародовал постельное фото Собчак
Богомолов обнародовал постельное фото Собчак
Асмус заразилась коронавирусом и описала свои симптомы
Асмус заразилась коронавирусом и описала свои симптомы
Комаровский в тельняшке празднует день рождения в море
Комаровский в тельняшке празднует день рождения в море
  "Разве это не потрясающе?" Во время презентации гаджетов Apple использовала фото наряда от украинского дизайнера
  "Разве это не потрясающе?" Во время презентации гаджетов Apple использовала фото наряда от украинского дизайнера
"Хорошенький беременяш". Пресняков показал жену после полученных поздравлений о рождении ребенка
"Хорошенький беременяш". Пресняков показал жену после полученных поздравлений о рождении ребенка
"Будем плакать много и от счастья". Невеста Остапчука рассказала, где провела ночь перед свадьбой
"Будем плакать много и от счастья". Невеста Остапчука рассказала, где провела ночь перед свадьбой
"Это единственное имя, которое нравится". Tarabarova рассказала, как назвала новорожденную дочь
"Это единственное имя, которое нравится". Tarabarova рассказала, как назвала новорожденную дочь
"Пара красивая. Дай бог, еще и счастливая". Каминская обнародовала романтическое видео с Дикусаром
"Пара красивая. Дай бог, еще и счастливая". Каминская обнародовала романтическое видео с Дикусаром
"Прям девочка. Такая худенькая", "Очень красиво!". В Instagram комментируют фото Пугачевой с мужем и друзьями
"Прям девочка. Такая худенькая", "Очень красиво!". В Instagram комментируют фото Пугачевой с мужем и друзьями
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Крутые цифры". В сети поздравляют Преснякова с рождением ребенка
"Крутые цифры". В сети поздравляют Преснякова с рождением ребенка
  "Произошла очень некорректная история со стороны Оли". Притула рассказал, почему прекратил общение с Фреймут
"Произошла очень некорректная история со стороны Оли". Притула рассказал, почему прекратил общение с Фреймут
Топлес и в сапогах. Солистка Little Big Таюрская показала любимое фото
Топлес и в сапогах. Солистка Little Big Таюрская показала любимое фото
Невестка Марченко крупным планом сняла свадебный поцелуй с ее сыном. Видео
Невестка Марченко крупным планом сняла свадебный поцелуй с ее сыном. Видео
"Этих мальчишек я брал с собой везде, теперь они меня катают на яхте". Комаровский показал своих сыновей
"Этих мальчишек я брал с собой везде, теперь они меня катают на яхте". Комаровский показал своих сыновей
"Сижу сейчас и плачу". У жены Бабкина украли доступ к странице в Instagram
"Сижу сейчас и плачу". У жены Бабкина украли доступ к странице в Instagram
Умер знаменитый украинский клипмейкер, работавший с Поляковой, Тиной Кароль, Dzidzio, ТНМК
Умер знаменитый украинский клипмейкер, работавший с Поляковой, Тиной Кароль, Dzidzio, ТНМК
Остапчук перед свадьбой прокомментировал отношения с экс-супругой
Остапчук перед свадьбой прокомментировал отношения с экс-супругой
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS