​​Рабочие Lufthansa Technik отказались обслуживать самолет Лукашенко

В аэропорту Fuhlsbüttel Гамбурга 13 октября приземлился Boeing 737, принадлежащий президенту Беларуси Александру Лукашенко. Команда рабочих отказалась обслуживать борт в знак протеста. Об этом сообщил Telegram-канал NEXTA.

Рабочие немецкой компании Lufthansa Technik 13 октября отказались обслуживать самолет, принадлежащий президенту Беларуси Александру Лукашенко. Об этом сообщил Telegram-канал NEXTA.

По информации СМИ, Boeing 737 с регистрационным номером EW-001PA, принадлежащий Лукашенко, приземлился в аэропорту Fuhlsbüttel Гамбурга, команда рабочих отложила гаечные ключи в сторону в знак протеста.

На заявление профсоюза ссылается и белорусское издание "Наша Ніва".

"Это самолет того самого Лукашенко, который отдал приказ стрелять из боевого оружия в демонстрантов в Беларуси. Мы, профсоюзные активисты кампании Lufthansa Technik, не забываем нашу давнюю традицию международной солидарности и стоим бок о бок с белорусскими рабочими", – сказано в заявлении профсоюза LufthansaTechnik.

Профсоюз потребовал отставки Лукашенко и проведения демократических выборов в Беларуси.

"Почти 31 год назад в кампании была очень похожая ситуация. Глава Румынии [Николае] Чаушеску подавлял протесты рабочих, пока работники Lufthansa Technik должны были ремонтировать его самолет. Тогда они в знак протеста отложили в сторону гаечные ключи", – сказано в сообщении.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны 13 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси инаугурацию не анонсировали и не транслировали по телевидению.