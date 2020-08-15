Чак Норрис обратился к Лукашенко: Если ты не прекратишь, я заставлю тебя плакать

Американский актер Чак Норрис записал видеообращение к президенту Беларуси Александру Лукашенко, где назвал его Саша Ноль Процентов.

Американский актер Чак Норрис записал видео, в котором обратился к президенту Беларуси Александру Лукашенко. Видео было размещено на сервисе Cameo (доступно только зарегистрированным пользователям). Ролик также опубликован на канале "План эвакуации" в YouTube.

"Я хотел бы сказать пару слов Саше по кличке Саша Ноль Процентов и Мистер Таракан. Ты знаешь, когда я режу лук, плачу не я, а лук. Поэтому, если ты не прекратишь делать то, что сейчас делаешь, я приеду в одну из твоих резиденций и заставлю тебя плакать", – сказал актер.

ВИДЕО

Видео: План эвакуации / YouTube

Cameo – американский веб-сайт для обмена видео, был создан в 2016 году. Сайт позволяет знаменитостям отправлять фанатам персональные видеосообщения, за которые пользователи платят.

Протесты в Беларуси продолжаются с вечера 9 августа. Митингующие считают результаты президентских выборов, которые проходили с 4-го по 9 августа, фальсифицированными. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов избирателей, а главный оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 10,1%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Акции сопровождаются столкновениями протестующих и милиции. Для разгона демонстрантов силовики применяют спецсредства, в частности светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. Известно как минимум о двух погибших протестующих, сотни человек пострадали, около 7 тыс. были задержаны.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили США, ЕС, Украина, Польша, Литва и другие. Страны Евросоюза 14 августа согласились подготовить санкции из-за событий в Беларуси.