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Люди думают, что мы пересмотрим и присудим победу Тихановской, так не бывает – глава ЦИК Беларуси

Центризбирком Беларуси рассмотрел жалобы участников президентских выборов и отклонил их. Об этом рассказала глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина.

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Ермошина: Если установлены нарушения в этом случае выборы могут быть признаны недействительными
Ермошина: Если установлены нарушения – в этом случае выборы могут быть признаны недействительными
Фото: EPA

Кандидаты в президенты Беларуси Андрей Дмитриев, Сергей Черечень, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская подали жалобы в Центризбирком страны. Все жалобы были отклонены, об этом глава ЦИК Лидия Ермошина рассказала в интервью, опубликованном 14 августа в "Комсомольской правде в Беларуси".

"У Канопацкой она вообще была по поводу того, что назначил неправомочный орган, потому что парламент отработал только три года. На что я ей сказала: "Для чего же тогда участвовать в выборах, заранее предполагая, с ее точки зрения, что они назначены не тем органом?" Что касается Дмитриева, то там тоже были даны ответы", – сказала Ермошина.

По ее информации, пересмотра результатов выборов не будет.

"У нас же выбора нет. Если люди думают, что мы пересмотрим и присудим победу Тихановской, – так не бывает. Если установлены нарушения, как они считают, – в этом случае выборы могут быть признаны недействительными. Это значит, в течение трех месяцев должна снова пройти следующая избирательная кампания с новыми кандидатами. Я и сказала: "Мы можем просто потерять страну", – отметила глава ЦИК.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. Центризбирком страны 14 августа объявил окончательные результаты выборов. Победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов избирателей (4 661 075 человек). Остальные кандидаты в президенты получили в разы меньше голосов: оппозиционер Светлана Тихановская – 10,1% (588 622 человека), сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев – 1,2% (70 671), экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая – 1,67% (97 489), лидер партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень – 1,14% (66 613).

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили СШАЕСУкраина, Польша, Литва и другие. Страны Евросоюза 14 августа согласились подготовить санкции из-за событий в Беларуси.

Теги: Беларусь, выборы, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Лидия Ермошина
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