На воскресных акциях протеста в Беларуси начались задержания

По данным правозащитного центра "Весна", 18 октября в Беларуси на акциях протеста задержали 39 человек.

В Беларуси, где 18 октября 71-й день проходят протесты после выборов президента Беларуси, начались задержания. Об этом РБК сообщили в ГУВД Минского горисполкома.

Представитель силовиков не указал число задержанных в столице страны.

По данным правозащитного центра "Весна", на 17.00 известно о 39 задержанных, четверо из них – женщины.

В столице были задержаны 29 протестующих. В автозаки также попали участники акций в Витебске (два человека), Светлогорске (шесть), Гомель, Дзержинск (по одному).

Перед акциями протеста в Минске власти ограничили мобильный интернет и подогнали военную технику.

Массовые протесты из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента в Беларуси продолжаются с 9 августа. По официальным данным, на выборах победил президент Беларуси Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционерки Светланы Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны 13 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

17 октября в Беларуси параллельно проходили два вида протестных акций – женский марш в Минске и студенческие митинги. Задержания студентов начались почти сразу после начала их протестов, также были задержаны несколько журналистов. В женском марше приняли участие около 150 человек.