На воскресных акциях протеста в Беларуси начались задержания

В Беларуси, где 18 октября 71-й день проходят протесты после выборов президента Беларуси, начались задержания. Об этом РБК сообщили в ГУВД Минского горисполкома.
Представитель силовиков не указал число задержанных в столице страны.
По данным правозащитного центра "Весна", на 17.00 известно о 39 задержанных, четверо из них – женщины.
В столице были задержаны 29 протестующих. В автозаки также попали участники акций в Витебске (два человека), Светлогорске (шесть), Гомель, Дзержинск (по одному).
Перед акциями протеста в Минске власти ограничили мобильный интернет и подогнали военную технику.
Массовые протесты из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента в Беларуси продолжаются с 9 августа. По официальным данным, на выборах победил президент Беларуси Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционерки Светланы Тихановской.
Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны 13 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.
17 октября в Беларуси параллельно проходили два вида протестных акций – женский марш в Минске и студенческие митинги. Задержания студентов начались почти сразу после начала их протестов, также были задержаны несколько журналистов. В женском марше приняли участие около 150 человек.
Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.
Литва, Латвия и Эстония первые в мире ввели персональные санкции против 30 белорусских чиновников, включая Лукашенко.
Евросоюз ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. Лукашенко в списке нет, но министры иностранных дел стран ЕС согласовали возможность применения санкций против него, если ситуация в стране не улучшится.