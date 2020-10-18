В Минске задержали главу IT-компании Bamboo Group Герчиковa

Основателя IT-компании Bamboo Group Владиславa Герчикова задержали в его машине и доставили в Центр изоляции правонарушителей в переулке Окрестина.

Герчикова задержали во время акций протеста 17 октября. Он был во дворе и сидел в своей машине Фото: Bamboo Group / Facebook

В Минске задержали 17 октября основателя IT-компании Bamboo Group Владиславa Герчиковa. Белорусский портал TUT.BY сообщает, что Герчикова задержали в собственной машине во дворе на улице Козлова во время студенческой акции.

Газета "Наша Ніва" со ссылкой на знакомого задержанного пишет, что Герчикова должны были доставить в районное управление внутренних дел (РУВД) Заводского района Минска. В 23.00 17 октября в РУВД журналистам сообщили, что Герчикова перевели в Центр изоляции правонарушителей, расположенный в переулке Окрестина.

Данные Герчикова есть в списке задержанных, который составил белорусский правозащитный центр "Весна". По состоянию на 18 октября в нем находится 51 человек.

На сайте Bamboo Group говорится, что компания входит в одноименную международную группу компаний. Сферы разработки – автомобильная промышленность, телекоммуникационная отрасль, социальные и образовательные сервисы. Главный офис компании находится в столице Эстонии Таллинне, а офисы – в Восточной Европе, Африке и Азии.

В белорусском офисе работает около 100 человек, пишет сайт dev.by. Компания делает два EdTech-проекта. Один – для Беларуси: это платформа "Знай·бай", которая включает в себя электронные дневники и журналы, генератор расписаний, а также менеджер системы образования. Другой – под названием BeED – для стран Азии.

17 октября в Беларуси параллельно проходили два вида протестных акций – женский марш в Минске и студенческие митинги. Задержания студентов начались почти сразу после начала их протестов, также были задержаны несколько журналистов. В женском марше приняли участие около 150 человек.

МВД Беларуси сообщило о 58 задержанных на демонстрациях.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил глава государства Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни человек получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.