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Правозащитник в Европарламенте заявил, что по уровню насилия Беларусь превзошла Германию 1933 года

Председатель юридической комиссии белорусского Хельсинкского комитета Гарри Погоняйло, выступая в Европарламенте, призвал найти юридические инструменты, которые помогли бы привлечь к уголовной ответственности как отдельных сотрудников силовых структур Беларуси, так и организации.

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Погоняйло: Зверства и насилие, которые демонстрирует нынешнее правительство в Беларуси, просто ужасны
Погоняйло: Зверства и насилие, которые демонстрирует нынешнее правительство в Беларуси, просто ужасны
Фото: belhelcom.org

Власти Беларуси по уровню насилия в отношении граждан на сегодняшний день превзошли уже Германию 1933 года в два раза. Об этом 16 октября в ходе слушаний в Европарламенте заявил председатель юридической комиссии белорусского Хельсинкского комитета Гарри Погоняйло, пишет издание naviny.by.

"Зверства и насилие, которые демонстрирует нынешнее правительство в Беларуси, просто ужасны и сопоставимы только с фашистским режимом в Германии 1930-х годов", – сказал Погоняйло.

Он высказал мнение, что правительство "расторгло соглашение между обществом и государством", оно не обеспечивает соблюдение прав граждан, но при этом правоохранительным органам предоставляется полная свобода.

Правозащитник напомнил, что по фактам насилия со стороны правоохранительных органов в отношении демонстрантов дел не возбуждено, а в отношении митингующих – уже 400 уголовных дел. 

"В этой ситуации мы вынуждены просить Европарламент и все структуры Евросоюза продумать и принять соответствующее решение о поиске и применении юридических инструментов, которыми мы могли бы воспользоваться, чтобы привлечь к уголовной ответственности как индивидуально сотрудников силовых структур, так и организации", – подчеркнул Погоняйло.

Он пояснил, что речь идет о возможности использования универсальной уголовной юрисдикции – инструмента, который заложен во многих уголовных и уголовно-процессуальных кодексах стран Европы, США, Канады и других цивилизованных стран.

"При наличии политической воли, при наличии желания у структур, к которым мы сегодня апеллируем, создать соответствующие координационные центры для юристов тех стран, где можно применить универсальную уголовную юрисдикцию, чтобы она начала действовать", – рассказал правозащитник.

Он отметил, что сегодня около 200 белорусских граждан, в том числе потерпевшие от жестокости и насилия силовиков, находятся в Литве, Польше, Украине. Перечисленные страны начинают открывать у себя уголовные дела и продумывать другие варианты.

"Что это даст? Если мы сможем завести дела, по которым будут выданы ордера на арест и переданы Интерполу, то это хоть в какой-то степени может повлечь изменение ситуации внутри Беларуси. Многие из силового блока поймут, что безнаказанность заканчивается, что рано или поздно они предстанут перед судом и получат наказание. Конечно, я понимаю, что нужны организационные и материальные усилия, но это того стоит", – добавил Погоняйло.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил глава государства Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни человек получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Митинги и задержания продолжаются по сей день.

Теги: Беларусь, Европарламент, правозащитники, Интерпол, правоохранители, разгон, ранение, силовики, протесты в Беларуси
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