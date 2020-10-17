Еще один участник встречи с Лукашенко в КГБ Беларуси вышел на свободу – СМИ

По информации TUT.BY, белорусский юрист Илья Салей, арестованный в один день с оппозиционеркой Марией Колесниковой, сейчас находится дома. Салей присутствовал на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко, которая прошла 10 октября.

Адвокат белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой Илья Салей, арестованный в один день с ней, покинул следственный изолятор и находится дома. Об этом изданию TUT.BY сообщили его соседи, информацию подтвердили источники.

Очевидцы рассказали, что Салей приехал домой около 19.00 16 октября в сопровождении родителей. После 23.00 в квартиру приходили сотрудники милиции. Появлялись они там и сегодня днем. Соседи предполагают, что таким образом силовики контролируют, дома ли Илья.

В Следственном комитете Беларуси сообщили, что никакой дополнительной информации для СМИ по этому уголовному делу 17 октября не будет.

Салея арестовали 9 сентября по уголовному делу о призывах к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Республики Беларусь, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности. 12 сентября ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

Юрист был среди участников встречи с президентом Александром Лукашенко, которая проходила в СИЗО КГБ 10 октября. После этой встречи на свободу вышли политолог Юрий Воскресенский и трое сотрудников IТ-компании PandaDoc – Дмитрий Рабцевич, Юлия Шардыко и Владислав Михолап.

Колесникова заявляла, что отказалась от разговора с президентом.

В 2020 году она возглавила штаб банкира Виктора Бабарико (он собирался баллотироваться в президенты, но был арестован незадолго до выборов и не допущен к ним). После ареста Бабарико Колесникова вместе с Вероникой Цепкало, женой еще одного недопущенного к выборам политика – Валерия Цепкало, вошла в штаб оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.

7 сентября в Минске неизвестные задержали и увезли Колесникову. Белорусские пограничники 8 сентября рассказали, что она проходила пограничный контроль на украинской границе, но затем вернулась на белорусскую территорию.

Соратники Колесниковой Антон Родненков и Иван Кравцов, которые сумели добраться до Киева, утверждали, что она порвала паспорт, чтобы избежать выдворения из Беларуси.

9 сентября стало известно, что Колесникова арестована. 16 сентября Следственный комитет Беларуси предъявил ей обвинение в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, совершенным с использованием СМИ и сети интернет.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Лукашенко 23 сентября в шестой раз вступил в должность президента. Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в Минске тайно. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.