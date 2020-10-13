"В изоляторе спокойнее". Колесниковой предлагали принять участие во встрече с Лукашенко, но она отказалась – адвокат

Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова вспомнила, как ее в сентябре схватили неизвестные и "полтора суток возили по Беларуси", когда получила предложение принять участие во встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко в СИЗО КГБ.

Белорусской оппозиционерке Марии Колесниковой, которая находится под арестом с начала сентября, предлагали принять участие во встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко, прошедшей 10 сентября в СИЗО КГБ. Однако она отказалась, рассказал адвокат Колесниковой Александр Пыльченко в эфире радиостанции "Эхо Москвы" 13 октября.

"Оказывается, в пятницу к Марии приезжали двое миловидных мужчин, как она сказала, и общались с ней на эту тему. Мария такая креативная девушка, видно, их немножко напугала. Сказала: "Ну чего сейчас общаться, полтора месяца назад мы предлагали все это остановить, сейчас все в тюрьме или выдворены из страны. Более того, вы же не представились, хватит, меня уже повозили по Беларуси полтора суток, и я не знала, где нахожусь. Вот когда представятся люди, скажут, кто они и куда везут, чтобы я не боялась ехать". Сейчас, – сказала, – в Жодино в изоляторе ей спокойнее, чем ездить с незнакомыми людьми", – рассказал адвокат.

Защитник добавил, что Колесникова в СИЗО сохраняет оптимизм.

"Она не падает духом абсолютно. Более того, когда эти двое мужчин задавали ей вопросы [об участии во встрече с Лукашенко], она говорит: "Вижу по-разному – пять лет лишения свободы, до новых выборов, второй вариант – полтора года, потому что обычно так политзаключенные сидят или все может измениться в одну секунду", – добавил он.

Колесникова – белорусская флейтистка, политическую карьеру начала в 2020 году, когда возглавила штаб банкира Виктора Бабарико (он собирался баллотироваться в президенты, но был арестован незадолго до выборов и не допущен к ним). После ареста Бабарико Колесникова вместе с Вероникой Цепкало, женой еще одного недопущенного к выборам политика – Валерия Цепкало, вошла в штаб оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.

7 сентября в Минске неизвестные задержали и увезли Колесникову. Белорусские пограничники 8 сентября рассказали, что она проходила пограничный контроль на украинской границе, но затем вернулась на белорусскую территорию.

Соратники Колесниковой Антон Родненков и Иван Кравцов, которые сумели добраться до Киева, утверждали, что она порвала паспорт, чтобы избежать выдворения из Беларуси.

9 сентября стало известно, что Колесникова арестована. 16 сентября Следственный комитет Беларуси предъявил обвинение Колесниковой. Задержанной оппозиционерке инкриминируют ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса Республики Беларусь (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, совершенные с использованием СМИ и сети интернет). 18 сентября Колесниковой продлили арест до 8 ноября.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Лукашенко 23 сентября в шестой раз вступил в должность президента. Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в Минске тайно. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали. Вопреки требованию законодательства, церемонию не транслировали по телевидению.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

10 октября Лукашенко посетил следственный изолятор КГБ, где провел четырехчасовую встречу с арестованными представителями оппозиции. На ней присутствовали белорусско-американский политтехнолог Виталий Шкляров, Виктор Бабарико, его сын Эдуард, член президиума координационного совета оппозиции Лилия Власова и другие политзаключенные. Содержание разговора не разглашается.